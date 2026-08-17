Besétált egy autó elé egy férfi a Szentendrei úton

Súlyos balesetet rögzített egy autó fedélzeti kamerája Békásmegyeren, a Szentendrei úton, ahol egy férfi lassan és ráérősen próbált meg átsétálni. A fedélzeti kamerával rendelkező autós lelassított, amikor meglátta a többsávos úton sétáló férfit, azonban a belső sávban haladó autós csak az utolsó pillanatban észlelte az embert, aki nem állt meg, hanem konkrétan besétált az autó elé, ami bár próbálta elrántani a kormányt, de elgázolta. Az ütközéstől a gyalogos a külső sávba sodródott, csak erős idegzetűek nézzék meg az alábbi videót.

A hvg.hu azt írja, a kamerás autós láthatósági mellényt vett fel, segített lezárni a két sávot, és igyekezett szabadon tartani az utat a mentők számára. A fedélzeti kamera felvételét később átadta a rendőrségnek. A gyalogos állapotáról egyelőre nincs hivatalos információ.