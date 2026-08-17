Lehet, hogy esni fog, de az is lehet, hogy nem, a lehűlés viszont már meg is kezdődött

Hétfőn az ország északi felén alakulhat ki zápor, zivatar, délután pedig mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, szórványosan eső is várható – írja a Hungaromet előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között, északon, északnyugaton néhol 29, 31 fok körül alakul.

Éjszaka kelet felé lehet számítani csapadékra, az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között várható.

Esőben sétáló turisták 2022. augusztus 20-án a Hősök terén Fotó: Kaufmann Balázs

Kedden reggelre csökken a felhőzet, sok napsütés várható, délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerdán napos idő várható gomolyfelhővel. Kicsi a csapadék esélye. Hajnalban 10, 19, délután általában 28, 33 fok várható, északkeleten lehet ennél kissé hűvösebb.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő várható. Zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 12, 22, délután 30, 35 fok valószínű.