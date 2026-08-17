36 éves korában meghalt Hayden Panettiere színésznő, ezt a BBC szerint sajtósa közölte több amerikai hírügynökséggel. Halálának körülményeit nem részletezték, de apja, Skip Panettiere is megerősítette, aki közleményében az alábbiakat írta:

„Mélységes szomorúsággal tudatjuk szeretett Haydenünk tragikus halálát. Ragyogó személyiség és egy igazi természeti erő volt, aki mérhetetlen szeretetet és örömet hozott mindazoknak, akik ismerték őt, és millióknak, akik a képernyőn látták.”

A lánya képviselőjén keresztül kiadott nyilatkozatában apja a családjuk magánéletének tiszteletben tartását kérte: „Családunknak időre van szüksége, hogy feldolgozza ezt a felfoghatatlan veszteséget.”

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Hayden Panettiere gyerekszínészként kezdte karrierjét: Panettiere mindössze négyéves volt, amikor szerepet kapott egy népszerű amerikai szappanoperában. Nevét és arcát a legtöbben a Hősök című sorozatból ismerhették, de szerepelt a Nashville-ben, a Lehetek az eseted? című vígjátékban és több Sikoly-filmben is. Hosszú évekig volt Vlagyimir Klicsko ökölvívó menyasszonya, 2014-ben született egy közös lányuk is, Kaya Evdokia.