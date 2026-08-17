Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága

Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott, igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi.

A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után.

Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan.

A kormány átültetni indítványozza az Országgyűlésnek a magyar jogba a 2024-es európai parlamenti és tanácsi ún. SLAPP irányelvet, amelynek célja, hogy védelmet nyújtson a közéleti részvételt akadályozó, például újságírók és civilek megfélemlítésére alkalmazott stratégiai perekkel szemben. Az ilyen eljárások nem valamely jog tényleges érvényesítésérére vagy gyakorlására irányulnak, hanem fő céljuk a közéleti részvétel megakadályozása vagy korlátozása, gyakran a felek közötti erőviszonyok kiegyensúlyozatlanságának kihasználásával – áll a javaslat indoklásában. (via MTI)