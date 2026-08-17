Négy napig volt áram nélkül az amerikai haditengerészet egyik rombolója a Dél-kínai-tengeren

WC-k, konyhák és légkondicionálás és ivóvízellátás nélkül tengődött négy napig az amerikai haditengerészet egyik rombolója a múlt hónapban a Dél-kínai-tengeren, miután a hajó áramellátása leállt.

Fotó: BENJAMIN A. LEWIS/AFP

Műszaki meghibásodás történhetett, ami a CNN cikke szerint újabb aggodalomra adhat okot az amerikai haditengerészettel kapcsolatoban, amin egyébként is nagy a teher az iráni háború és a globális kötelezettségvállalások miatt.

A hajó legénysége a hivatalos közlemény szerint nem szenvedett kárt, „rugalmasan” és „rendíthetetlen nyugalommal” reagáltak.

Az áramkimaradás okát vizsgálják.