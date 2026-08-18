Alig ismert pandabetegségbe halt bele a budapesti vörös panda, megpróbálják felnevelni a látássérült kölykét, Céklát

Kiderült, hogy mibe halt bele pár napja a fővárosi állatkert kölykét szoptató nőstény vörös pandája, Dayah. Az állatkert posztja szerint egy alig ismert, mert csak 2018-ban felfedezett pandabetegségbe.
Az ampdoparvovirusról egyelőre annyit tudnak, hogy az állatkertekben élő állomány fele is fertőzött lehet, de csak kis százalékukon tör ki ténylegesen a betegség. Mivel ezt a vírust alig kutatták eddig, azt sem tudják, hogy mi váltja ki a vírushordozók megbetegedését. A betegségre oltási és szűrési protokoll sem létezik még, így csak gyanítják, hogy Dayah már fertőzötten érkezhetett Budapestre. A kórnak nincsen jellegzetes tünetegyüttese sem. Dayah például teljesen egészségesnek tűnt, majd pillanatok alatt leromlott az állapota.
Az árván maradt kölyök, Cékla már túl van az első kritikus napokon, de a sorsa sajnos még nem dőlt el, mivel a kis panda látássérült. „Hogy ez mit jelent a kispanda jövőjét tekintve, egyelőre nem tudjuk, de kollégáink minden emberileg lehetséges módon segítik a fejlődését.” - írja az állatkert bejegyzése.