Alig ismert pandabetegségbe halt bele a budapesti vörös panda, megpróbálják felnevelni a látássérült kölykét, Céklát

Dayah ekkor még mit sem sejtve pózolt.

Kiderült, hogy mibe halt bele pár napja a fővárosi állatkert kölykét szoptató nőstény vörös pandája, Dayah. Az állatkert posztja szerint egy alig ismert, mert csak 2018-ban felfedezett pandabetegségbe.

Anya és gyermeke itt még együtt.

Az ampdoparvovirusról egyelőre annyit tudnak, hogy az állatkertekben élő állomány fele is fertőzött lehet, de csak kis százalékukon tör ki ténylegesen a betegség. Mivel ezt a vírust alig kutatták eddig, azt sem tudják, hogy mi váltja ki a vírushordozók megbetegedését. A betegségre oltási és szűrési protokoll sem létezik még, így csak gyanítják, hogy Dayah már fertőzötten érkezhetett Budapestre. A kórnak nincsen jellegzetes tünetegyüttese sem. Dayah például teljesen egészségesnek tűnt, majd pillanatok alatt leromlott az állapota.

Szegény Cékla szopik, de nem lát.

Az árván maradt kölyök, Cékla már túl van az első kritikus napokon, de a sorsa sajnos még nem dőlt el, mivel a kis panda látássérült. „Hogy ez mit jelent a kispanda jövőjét tekintve, egyelőre nem tudjuk, de kollégáink minden emberileg lehetséges módon segítik a fejlődését.” - írja az állatkert bejegyzése.