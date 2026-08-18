Úgy röhögte ki az ügyészség a legbénább magyar gépjárműoktatót, hogy képregényben örökítették meg a teljesítményét

Az ügyészség AI-val készült képregényének első négy kockája.

Annyira hihetetlennek találta a sokat látott ügyészség egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei gépjárműoktató által elkövetett bűncselekmény részleteit, hogy az ügyről kiadott szokásos szöveges közlemény mellett AI-képregényben is feldolgozták a témát az Instagramon. Szó mi szó, volt is min hüledezni.

A sztori azzal kezdődött, hogy egy Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő fickó 2020-ban jogsit próbált szerezni, de sajátos módon: beirakozott ugyan az elméleti oktatásra, de arra a Covid miatt nem tudott eljárni, ezért valaki mást küldött el levizsgázni saját maga helyett. Ez a kör sikeresen lement, így miután gyakorlati oktatásra sem járt, a férfi megbeszélte a későbbi vádlottal, hogy ő fog levizsgázni helyette vezetésből. Az oktató el is ment a vizsgára, egy olyan, hamisított ideiglenes személyivel, amiben a vizsgázó valós adatai mellett az oktató fényképe szerepelt. Jól kitalálták az egészet, csak eggyel nem számoltak: az oktató elsőre megbukott a gyakorlati vizsgán. Majd másodszorra is.

Ezután újra kupaktanácsot tartottak, aminek eredményeként a balfácán oktató részletekben visszafizette a pénzt.

Az éles szemű olvasó talán már fel is kiáltott, hogy mi ez a 2020-as dátum, ENNYIRE azért nem dolgozik lassan az igazságszolgáltatás. Ennyire nem, de azért elképesztő lassan: az ügyben ugyanis 2024-ben, 4 év után döntött úgy az illetékes ügyészség, hogy úgynevezett feltételes ügyészi felfüggesztés keretében mindkét férfival szemben két évi időtartamra felfüggeszteti az eljárást. Csakhogy a balfasz oktató ezen időszak alatt újabb bűncselekményt követett el, ezért az ügyészség az ő esetében idén újramelegítette az eljárást.

A teljes AI-képregény itt élvezhető végig.

A duplacsavaros poén: mi az Ügyészség ezt megelőző posztja az Instagram-csatornájukon? Hát egy bejegyzés arról, hogy „legyen óvatos az MI-alapú képekkel, videókkal és hangokkal!"



