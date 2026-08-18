Azóta nem tudják azonosítani a férfit, hogy három éve összeesett Amszterdam egyik utcáján

Az amszterdami rendőrség fényképeket és videófelvételeket tett közzé egy férfiról, akinek személyazonosságát 2023 májusa óta nem sikerült megállapítani – írja a holland NH Nieuws.

A férfi 2023. május 10-én esett össze Amszterdam egyik utcáján, ahonnan az OLVG kórházba szállították. Az orvosok megállapították, hogy agyvérzést vagy agyi infarktust szenvedett, aminek következtében afázia alakult ki nála. Az állapot súlyosan károsította a beszéd- és kommunikációs képességét: azóta sem tudta elmondani a nevét, a címét vagy bármilyen más adatot, amely alapján egyértelműen azonosítani lehetne. Jelenleg egy Amszterdam-Zuidoost városrészben működő gondozóotthonban él.

A rendőrség már korábban is megpróbálta kideríteni, ki lehet a férfi, a nyomozás azonban nem vezetett eredményre. Az ügy végül Ruudhoz és Nelhez, a döglött aktákkal foglalkozó csoport két nyugalmazott önkénteséhez került. Ők elsősorban azt próbálták rekonstruálni, hogy a férfi kikkel állhatott kapcsolatban, és milyen közösségekben fordult meg, mielőtt kórházba került.

Azt már tudni, hogy tagja volt egy amszterdami buddhista közösségnek, ahol „Lucky” néven ismerték. Máshol azonban egészen más néven emlékeztek rá: a Waterloopleinen működő Soup en Zo üzletben, ahová időnként betért egy italra, „Chris de Canadees”, vagyis „Kanadai Chris” néven ismerték. Hogy valóban Chrisnek hívták-e, és tényleg kanadai-e, azt azonban senki sem tudja.

Ismerősei szerint valószínűleg nem Hollandiában született. Mindig angolul beszélt, méghozzá olyan akcentussal, amely alapján környezete amerikainak vagy kanadainak vélte. Ez azonban egyelőre csak egy újabb töredék a férfi múltjából, nem pedig biztos kapaszkodó. Betegsége óta továbbra is ki tud mondani néhány angol szót, köztük a „nonsense” és a „definitely” szavakat, ennél összetettebb kommunikációra azonban nem képes.

A történet egyik legkülönösebb része, hogy a férfi láthatóan hosszú éveket élt Amszterdamban, közösségbe járt, ismerték különböző helyeken, emberek beszélgettek vele, és több beceneve is volt – mégsem sikerült senkit találni, aki biztosan meg tudná mondani, ki ő.

„Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy senki sem tudja, ki ez a férfi valójában” – mondta Nel. Szerinte különösen nehezen érthető, hogy valaki akár húsz éven át is élhet Hollandiában úgy, hogy végül szinte semmilyen hivatalos vagy személyes nyom ne vezessen el a személyazonosságához. Ruud ennél egyszerűbben fogalmazta meg, miért folytatják a keresést:

„Minden embernek joga van a személyazonossághoz. Ennek a férfinak is.”

A rendőrség most azt reméli, hogy a nyilvánosság segítségével sikerül megtalálni valakit, aki nem Luckyként vagy Kanadai Chrisként, hanem a valódi nevén ismeri a férfit. (via Telex)