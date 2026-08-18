Igénytelen animációs mémfilm rivalizál az Odüsszeiával a kínai mozikban

A „Niu Lai”, azaz „Jön a tehén” augusztus 5-én jelent meg a kínai mozivásznakon. A silány, alacsony költségvetésű animációs film hamar fikázás tárgya lett, pályafutását kíméletlen kritikákkal és borzasztó jegybevételekkel kezdte. A hozzáértők a film darabos animációját, olcsó effektjeit, amatőr szinkronját és a borjú-pacsirta páros lázálom-szerű utazását végigkövető absztrakt cselekményét is kivételesen csapnivalónak találták. Az elégedetlen nézők még arra is felszólították a mozikat, hogy vegyék le a műsorról - írja az euronews.

A kiugróan negatív szakmai visszajelzések hamar szárnyra kaptak, a kínai közösségi médiában elindult a filmmel kapcsolatos gúnyáradat, de hát a negatív reklám is reklám - egyre többen akarnak saját szemükkel megbizonyosodni arról, mennyire borzasztó a Niu Lai kezdetleges grafikája és követhetetlen cselekménye.

A hype egyre nő, a rettenetes alkotás már bekerült Kína tíz legnagyobb bevételt elérő animációs filmje közé. Nem mindenki tekint egyszerű mémként a „Jön a tehén”-re, a technofóbok az ocsmány animációban a mindent elöntő AI-slop üdvözlendő ellenpontját vélik felfedezni, az amatőr esztétikába belelátják a tüntető Arts and Crafts bájt.

A hírek szerint a művet mindössze két ember, egy anya-fia alkotópáros készítette 5 év leforgása alatt: Xin Yumeng „rendező” és Sun Lifang „forgatókönyvíró”, utóbbi végezte a film teljes szinkronmunkáját is. A gyártást saját cégükkel, a Television Mediával intézték, ami korábban belsőépítészettel és lakberendezéssel foglalkozott, a forgalmazást pedig bevállalta egy családi barát. A minimális, összvissz 500 dolláros büdzsé miatt nem készült a filmhez sem előzetes, sem hirdetés, az animáció sikere után szegény mozialkalmazottak maguk rajzolták meg a filmplakátokat.

Fotó: BBC

A film a premiert követő első 10 napban csak nagyjából 1280 eurót hajtott Yumengék malmára, azóta a teljes bevétel már 2,1 millió euróra hág. A moziknak a megugrott kereslet miatt extra vetítéseket kellett beiktatnia, miközben az ünneprontó Beijing News óvva intette őket, hogy a trehány produkció sugárzásával elveszíthetik igényesebb nézőik bizalmát. A tehenes rajzfilmnek még sok embert kell bevonzania, ha meg akarja közelíteni népszerűségben a nyár másik sikerfilmét, az Odüsszeiát. Nolen legújabb hollywoodi attrakciója a hivatalos nyitóhétvégén 24,6 millió euró forgalmat csinált Kínában, de amíg a megfilmesített eposz körüli hype egyre csökken, a Niu Lai számára határ a csillagos ég.

Van egy jó hírem azoknak, akiknek megjött a kedve a Jön a tehénhez, de nem tudnak elugrani moziba Kínában. Egy csibész néző felvette az egészet a moziban, majd kitette Youtube-ra. Sőt, még angol feliratot is készített hozzá. Nem tudom, hogy a kézikamera rángásától a film rosszabb lett-e, vagy csak így teljesíti be teljes potenciálját, de így is, úgy is sok szórakozást kívánok a bátor vállalkozóknak.

