Izraeli katonák számokkal jelöltek meg őrizetbe vett palesztinokat Ciszjordániában

Az izraeli hadsereg katonái számokkal jelöltek meg őrizetbe vett palesztinokat legutóbbi műveleteik során Ciszjordánia északi részén, Kabatijában – jelentette az izraeli média.

Az idézett jelentések szerint több fogvatartott homlokára vagy testére rajzoltak számot filctollal, mielőtt elengedték őket.

A hadsereg közlése szerint az utóbbi 24 órában terrortámadások tervezésével gyanúsított két palesztint vettek őrizetbe egy hadművelet keretében, de palesztin források ennél jóval több őrizetbe vételről számoltak be, és azt állítják, többeket bántalmaztak is. Az izraeli hadsereg később közölte, hogy a parancsnokok felhívták a katonák figyelmét a történtek súlyosságára, és megtették a szükséges intézkedéseket.

A katonák a razzia során a Dzseníntől délre fekvő Kabatija településen behatoltak több tucatnyi lakóházba és egyéb épületekbe, házkutatást tartottak, és őrizetbe vettek embereket. Kihallgatásuk után több palesztint a homlokára vagy a testére írt számmal engedtek szabadon.

A kabatíjai művelet több órán át tartott, mielőtt a csapatok kivonultak a településről. Az izraeli hadsereg az utóbbi időben több hasonlót hajtott végre Ciszjordánia északi részén.

Izraeli katona a ciszjordániai Hebronban 2026. augusztus 15-én. Fotó: Mosab Shawer/Middle East Images via AFP

Az őrizet után szabadon engedett palesztinok „megszámozása” heves bírálatokat váltott ki. Ahmed Tibi izraeli arab parlamenti képviselő közzétett egy felvételt is az egyik palesztinról, akinek a homlokára filctollal a 44-es számot írták. A képviselő „megdöbbentőnek és undorítónak” nevezte az esetet.

Az utóbbi hónapokban több beszámoló is érkezett már arról, hogy izraeli katonák ciszjordániai műveleteik során számot rajzoltak palesztinok testére. A hadsereg korábban azzal magyarázta ezt, hogy bizonyos esetekben az azonosítás és a fogva tartási eljárás megszervezése érdekében jelölik meg őket.

Ez a gyakorlat Izraelben a holokauszt emléke miatt különösen kényes: a nácik a koncentrációs táborokban a foglyokat számmal azonosították, amit sok esetben a karjukra tetováltak. (MTI)