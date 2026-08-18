Megölte 48 éves lányát, majd magával is végzett egy 74 éves férfi Gyomaendrődön

Egy gyomaendrődi nő augusztus 17-én este értesítette a rendőrséget, miután otthonában holtan találta 74 éves férjét és 48 éves lányukat – írja a police.hu.

A nő 19 óra 32 perckor tett telefonon bejelentést. Férjét a ház konyhájában, lányukat pedig az épület egyik szobájában találta meg.

A helyszíni szemle eddigi megállapításai szerint a férfi akkor ölhette meg a lányukat, amikor felesége napközben távol volt, majd önmagával is végzett.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya emberölés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A rendőrség vizsgálja a történtek pontos körülményeit.