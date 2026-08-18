Nyomoz az OLAF a mosonmagyaróvári egyetemről ellopott pénz miatt

Hadházy Ákos

Vizsgálatot indított az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF, a Széchenyi Egyetem mosonmagyaróvári karán ellopott százmilliók miatt - írja Hadházy Ákos exképviselő friss posztjában.

„Még képviselőként az egyik utolsó általam meglátogatott helyszín volt az agráregyetem, ahol a néhány valóban megvalósult fejlesztés mellett pl. egy NER-es cégnek 287 milliót adtak egy kamu app „kifejlesztésére".”

- írja Hadházy, hozzátéve, hogy „ennél jóval több pénz is eltűnhetett persze, mert a projekt egy 10 milliárdos program része, a konzorciumvezető a Kormányzati Informatikai Fejlesztő Ügynökség volt.”

A program honlapja nagyjából halott már, de ha az ember bepötyög kézzel egy szándékosan NEM kattintható URL-t, megtekinthető a pdf formátumú beszámoló az elköltött közpénz eredményeiről. Hat pontban foglalják össze az eredményeket. Ebből négy első látásra is nyilvánvaló bullshitelés, az ötödikben emlegetett digitális élményközpontokban Hadházy beszámolója szerint „már se híre, se hamva”, egyedül a hatodik pontban szereplő Digitális Fejlesztési Központ tűnik működő valaminek.

„Az OLAF vizsgálat ténye jó hír, az még jobb, hogy immár akár az Európai Ügyészség is eljárhat és bíróság elé viheti az elkövetőket akár ebben az ügyben is. A rossz hír, hogy az egyetemeink legalább annyira fertőzöttek voltak a szétlopott EU-s projektekkel, mint az állam egyéb területei - ha nem fertőzöttebbek.”

- fogalmaz Hadházy.