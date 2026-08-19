A deportálás skandálása és paranormális jelenségnek tűnő, analóg horrorba illő Trump-kép – elszabadult a Fehér Ház közösségi médiája

2025 nyara óta kering az interneten egy szemcsés, analóg hatású kép Donald Trumpról, amint a Fehér Ház tetején állva szemrevételezi a tervezett új bálterem helyszínét. Az elnök arca alig kivehető, a fekete-fehér felvételen inkább tűnik valamilyen baljós alaknak, mint az Egyesült Államok elnökének.

A kép ennek megfelelően óriási visszhangot keltett: többen analóg horrorhoz hasonlították, mások SCP-szintű fenyegetésként írták le. (Az SCP egy közösségi sci-fi íróprojektből eredő fogalom: az SCP Foundation fiktív szervezet paranormális lényeket, tárgyakat és más, az emberiségre veszélyes megmagyarázhatatlan jelenségeket katalogizál.)

Most maga a Fehér Ház emelte át ezt az esztétikát a hivatalos politikai kommunikációjába. Az adminisztráció augusztus 18-án a közösségimédia-felületein használta fel a képet, mindössze annyival megtoldva, hogy:

„DEPORT. DEPORT. DEPORT. DEPORT.” – talán szükségtelen is lefordítani.





Trump nem először épít a kép baljós aurájára: január közepén már megosztotta a fekete-fehér fotót a Truth Socialön, mindössze egy sokat sejtető „SOON”, vagyis „HAMAROSAN” felirattal. Magyarázatot akkor sem fűzött hozzá: ezért volt, aki a kriptikus posztot egy Venezuela/Irán elleni katonai akció előjeleként értelmezte, míg mások azt találgatták, hogy az ICE elleni tüntetések keményebb leverése következik-e.

Most erre az utóbbi üzenetre erősít rá a Fehér Ház közösségimédia-gépezete, amely Trump beiktatása óta látványosan elszabadult.

A tömeges deportálások népszerűsítésére készült már bilincsek csörgésére épülő ASMR-videó, AI-generált kép és számtalan, szándékosan bizarr vagy provokatív internetes mém is. A kommunikációban rendszeresen használnak fel popslágereket is, sokszor az előadók kifejezett tiltakozása ellenére: többek között Ariana Grande, Sabrina Carpenter, és Olivia Rodrigo is jelezte, hogy nem járult hozzá ahhoz, hogy zenéjét a Trump-adminisztráció bevándorláspolitikájának népszerűsítésére használják.

A tömeges deportálás Trump egyik legfontosabb kampányígérete volt, amelynek végrehajtását már hivatalba lépésekor megkezdte: nemzeti vészhelyzetet hirdetett a mexikói határon, felfüggesztette a menekült-áttelepítési programot, és az ICE korábbi vezetőjét, Tom Homant bízta meg a kitoloncolások koordinálásával. Az adminisztráció elsősorban a büntetett előéletű, papírok nélkül élő bevándorlókat nevezte meg célpontként, közben azonban kiterjesztette a gyorsított kitoloncolás lehetőségét, és az ICE előtt korábban védett helyszíneket is megnyitotta a razziák előtt. Trump évi egymillió ember deportálását tűzte ki célul, és politikai, illetve pénzügyi nyomást helyezett azokra a városokra és államokra, amelyek nem működnek együtt a szövetségi hatóságokkal.