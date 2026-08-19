Eltörölnék a szívhangrendelet, hozzáférhetőbbé tennék az esemény utáni tablettát és bevezetnék a gyógyszeres abortuszt

Szakmai és civil egyeztetést indított az Egészségügyi Minisztérium a szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres terhességmegszakítás magyarországi szabályozásáról – jelentette be kedden, augusztus 18-án Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A kormany.hu-n elérhető összefoglaló szerint a tanácskozás célja az volt, hogy szakmai, betegbiztonsági, etikai és ellátásszervezési szempontból is áttekintsék a három, egymással összefüggő kérdést.

A július 30-án, mintegy negyven résztvevővel megtartott egyeztetésen végleges döntés azonban egyik kérdésben sem született, a minisztérium szerint ez csupán az első állomása volt egy hosszabb társadalmi egyeztetésnek.

A benyújtott szakmai és civil álláspontok alapján azonban három lényeges változtatás kirajzolódott: a 2022-ben bevezetett, szívhangrendeletként ismert szabályozás megszüntetését vagy érdemi felülvizsgálatát; a sürgősségi fogamzásgátlás gyorsabb elérhetőségét; illetve azt, hogy a gyógyszeres terhességmegszakítás szabályozott egészségügyi ellátásként Magyarországon is hozzáférhető legyen.

A résztvevők között ugyanakkor több kérdésben sem volt egyetértés. Ilyen például, hogy pontosan milyen feltételekkel lehessen hozzáférni a sürgősségi fogamzásgátláshoz, milyen ellátási és betegbiztonsági követelmények mellett lehetne bevezetni a gyógyszeres terhességmegszakítást, illetve hogyan jelenjenek meg a szabályozásban az életvédelmi és lelkiismereti szempontok.

A szakmai és civil szervezetekkel való egyeztetés ezért folytatódik: következő lépésben a minisztérium az egyházak képviselőivel ül le, valamint újabb kerekasztal-beszélgetéseket is szervez.