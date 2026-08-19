Földcsuszamlás miatt beomlott egy afrikai aranybánya, száz felett van a halottak száma

Földcsuszamlás miatt beomlott egy aranybánya a Közép-afrikai Köztársaság nyugati részén, a kameruni határ közelében. A balesetben legalább száz ember életét vesztette, írja az MTI.

A katasztrófa kedden délután történt Baboua várostól mintegy 50 kilométerre egy olyan bányában, ahol puszta kézzel és kéziszerszámokkal kutattak arany után. A tragikus földcsuszamlás első másodperceiről videó is készült.

A shocking video shows the aftermath of a gold mine collapse in Zamboye, a border village between Cameroon and the Central African Republic, where at least 30 miners have been confirmed dead. More than 100 others are feared trapped underground as rescue efforts continue.



The… pic.twitter.com/miHfpv7BSe — Africa Global News (@Africaglobalnew) August 19, 2026

A hatóságok közlése szerint még folyik a kutatás eltűntek után. A sérültek száma is nagy, pontos számokat még nem közöltek.

A bányaomlások gyakoriak az ásványkincsekben különösen gazdag Közép-afrikai Köztársaságban. Legutóbb június közepén történt a mostanihoz hasonló, számos halálos áldozattal járó baleset a Bé-Mbari településnél működő aranybányában, ugyancsak a kameruni határ közelében.