Földcsuszamlás miatt beomlott egy afrikai aranybánya, száz felett van a halottak száma

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Földcsuszamlás miatt beomlott egy aranybánya a Közép-afrikai Köztársaság nyugati részén, a kameruni határ közelében. A balesetben legalább száz ember életét vesztette, írja az MTI.

A katasztrófa kedden délután történt Baboua várostól mintegy 50 kilométerre egy olyan bányában, ahol puszta kézzel és kéziszerszámokkal kutattak arany után. A tragikus földcsuszamlás első másodperceiről videó is készült.

A hatóságok közlése szerint még folyik a kutatás eltűntek után. A sérültek száma is nagy, pontos számokat még nem közöltek.

A bányaomlások gyakoriak az ásványkincsekben különösen gazdag Közép-afrikai Köztársaságban. Legutóbb június közepén történt a mostanihoz hasonló, számos halálos áldozattal járó baleset a Bé-Mbari településnél működő aranybányában, ugyancsak a kameruni határ közelében.

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