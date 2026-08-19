Másodfokú hőségriasztás lesz végig a hosszú hétvége alatt

Az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére augusztus 20. (csütörtök) 00:00 órától augusztus 23. (vasárnap) 24:00 óráig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.

A tisztifőorvos és a katasztrófavédelem közös közleménye figyelmeztet, hogy következő napokban ismét tartósan harminc fok feletti hőmérséklet várható. Az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeken és egyéb szabadtéri programokon résztvevőknek különösen fontos a megfelelő felkészülés. Hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén gondoskodjanak elegendő folyadékról, használjanak megfelelő fényvédő készítményt, és lehetőség szerint viseljenek világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és UV-védelemmel ellátott napszemüveget - kérik a hatóságok.

A rendezvényeken célszerű rendszeresen árnyékos, hűvösebb helyet keresni. Különösen oda kell figyelni a kisgyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegséggel élőkre, mivel szervezetük érzékenyebben reagálhat a fokozott hőterhelésre.