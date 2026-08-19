Merkely Béla nem lát összeférhetetlenséget abban, hogy az általa vezetett egyetem cége beszállt a fia 600 milliós állami támogatást kapó vállalkozásába

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora nem tartja összeférhetetlennek, hogy az egyetem gazdasági társasága tulajdonrészt szerzett fia cégében, amely másfél év alatt csaknem 600 millió forint egyedi állami támogatáshoz jutott. A Tudományos és Technológiai Minisztérium egy későbbi felülvizsgálatban szakmailag indokolatlannak és aggályosnak találta a támogatást, és már azt vizsgálja, milyen jogi lehetőségei vannak a kifizetett pénz visszaszerzésére - számolt be róla a Portfolio.

Merkely Béla, a Semmeweis Egyetem rektora Fotó: Kolozsi Ádám

A Magyar Hangnak nyilatkozó Merkely szerint ugyanakkor nincs szó összeférhetetlenségről. A KinaviX Kft. fő tulajdonosa a fia, Merkely Gergő, korábban pedig maga a rektor is tulajdonos volt a vállalkozásban. Később kiszállt, helyére viszont az általa vezetett egyetem tulajdonában álló Semmelweis TTC Zrt. lépett be, amelynek igazgatóságában Merkely is szerepet vállal.

A rektor szerint az ilyen konstrukció az egyetemi spinoff cégeknél mindennapos gyakorlat: célja, hogy az egyetemen létrejövő innovációkat továbbfejlesszék, a szellemi tulajdont pedig üzletileg hasznosítsák. Merkely azt is mondta, hogy a TTC és az egyetem közötti hasznosítási szerződésről szóló döntésből éppen az esetleges összeférhetetlenség elkerülése érdekében maradt ki.

A KinaviX egyik projektje másfél év alatt három egyedi támogatásból összesen csaknem 600 millió forintot kapott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól. A cég Hankó Balázs akkori innovációs miniszter egyedi döntése alapján is jutott közpénzhez. Arra a kérdésre, hogy miért kizárólag ilyen módon kapott támogatást a vállalkozás, Merkely azt válaszolta: erre a célra nem írtak ki nyílt pályázatot.

Az ügyet időközben a Tudományos és Technológiai Minisztérium is felülvizsgálta, és a KinaviX támogatását a különösen problémás esetek közé sorolta. A tárca szakmailag indokolatlannak és aggályosnak minősítette a finanszírozást, és vizsgálja, hogyan lehetne jogi úton visszaszerezni a már kifizetett összeget.

Merkely arra a kérdésre nem kívánt válaszolni, hogy mennyit keres. A Magyar Hangnak azt viszont elmondta, hogy három különböző területen végzett munkájáért kap fizetést, a pontos összeget viszont személyes adatnak tekinti.