RTL: A választások óta 29 település vonta vissza az önazonossági rendeletét

POLITIKA

Az áprilisi választások óta 29 önkormányzat vonta vissza azt a rendeletét, amellyel korlátozhatta, hogy kik és milyen feltételekkel költözhetnek a településre – derül ki az RTL Híradó gyűjtéséből. Több polgármester utólag azzal indokolta a döntést, hogy a szabályokat nem lehetett igazságosan alkalmazni. Miközben azonban sorra hátrálnak ki az önkormányzatok az előző kormány által lehetővé tett rendszerből, máshol éppen most fontolgatják a bevezetését: Miskolcon a Mi Hazánk sürget hasonló szabályozást.

Az úgynevezett önazonossági rendeletekre a tavaly júliusban hatályba lépett, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adott lehetőséget. A jogszabály az önkormányzatokra bízta, élnek-e vele: a települések többek között feltételekhez köthették az ingatlanvásárlást és a beköltözést. Az akkori Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szerint a törvény célja a települések arculatának, hagyományainak és közösségi életének megőrzése volt. Jogvédő szervezetek viszont kezdettől arra figyelmeztettek, hogy a szabályozás diszkriminációra ad lehetőséget.

Az RTL Híradó mostani összesítése szerint a választások óta 29 önkormányzat teljesen visszavonta a rendeletét, több másik település pedig enyhített a korábban bevezetett szabályokon.

Így tett a négyezer főnél is kisebb Tápióbicske is. A település tavaly a helyiek kérésére vezette be a rendeletet, amellyel Herczegh Róbert polgármester szerint azokat az újonnan érkezőket szerették volna kiszűrni, akik esetleg nem tartanák be az „alapvető normákat”. A polgármester ugyanakkor az RTL-nek elismerte, hogy már a kezdetektől problémásnak látták a szabályozást.

„Nagyon nehéz igazságosan megteremteni egy ilyen rendeletet, mindig éreztük, hogy ez kicsit sántít” – mondta. Végül azért is vonták vissza, mert a gyakorlatban egyszer sem alkalmazták: Herczegh szerint egyetlen beköltözőt sem utasítottak el, ezért idővel már nem látták értelmét a fenntartásának.

A rendeletekkel korábban a kormányhivataloknak is meggyűlt a bajuk. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal húsz vizsgált önazonossági rendeletből tizenkilencet súlyosan diszkriminatívnak talált. A TASZ és más jogvédő szervezetek szerint ráadásul az ország más részein is hasonló szabályokat vezettek be, amelyek szerintük valójában arra szolgáltak, hogy a hátrányos helyzetű, jellemzően roma embereket távol tartsák egyes településektől.

A rendszer sorsa ettől még korántsem dőlt el, mivel továbbra is az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, hogy bevezetnek-e ilyen korlátozásokat. Miközben tehát több tucat település éppen megszabadul tőlük, Miskolcon a Mi Hazánk most sürgeti egy önazonossági rendelet megalkotását.

Az RTL megkérdezte a kormányt is arról, hogy a sorozatos visszavonások és a rendeletekkel kapcsolatos jogi problémák után tervezik-e az előző kabinet által megalkotott szabályozás módosítását, de a riport megjelenéséig nem kaptak választ.

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Bódog Bálint
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