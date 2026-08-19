Ukrán csapás érte az egyik legfontosabb orosz rakéta- és űripari központot

Több orosz rakéta- és űripari létesítmény is megsérült az augusztus 15-i ukrán csapásban Szamarában – írja az ukrán RBC-Ukraine. Az ukrán vezérkar szerint találat érte az Aviakor repülőgépgyárat és a Progressz Rakéta- és Űrközpontot, ahol mintegy 5000 négyzetméteren tűz ütött ki. A károkat a szamarai hatóságok is megerősítették.

🇷🇺#Russia "Progress Space Rocket Center" in city of #Samara after 🇺🇦FP-5 🦩Flamingo cruise missile strike

~1200 km distance pic.twitter.com/fnfhFReBxK — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) August 15, 2026

Friss információk szerint a támadásban megsérült egy gyártócsarnok, ahol a Szojuz hordozórakéták hajtóműveit szerelik össze, valamint egy repülőgép-karbantartó műhely is.

A Progressz az orosz rakéta- és űripar egyik kulcsfontosságú vállalata. Részt vesz a Szojuz hordozórakéták gyártásában, amelyekkel műholdakat és más űreszközöket állítanak pályára. Ezeket az orosz műholdas kommunikációs rendszerek kiépítésére is használják, köztük olyanokra, amelyek az orosz fegyveres erőket szolgálják ki.

Ukrajna rendszeresen támadja az orosz hadiipar üzemeit és más, katonai szempontból fontos infrastruktúrát. Az ukrán fél szerint ezekkel a csapásokkal Oroszország katonai és technológiai kapacitásait igyekeznek gyengíteni.

Közben amerikai elemzők szerint az ukrán erőknek sikerült megállítaniuk az orosz előrenyomulást a Szumi régióban. Az orosz csapatok augusztus 17-én és 18-án korlátozott támadásokat indítottak a térség északi részén, de az ukrán ellentámadások miatt nem értek el sikert.