Elütötték biciklivel, nem sokkal később kitiltotta a kerékpárokat a belvárosból az olasz polgármester

Szeptembertől már csak gyalog lehet átkelni Como történelmi belvárosán, mivel a polgármester betiltotta a biciklizést a nagyjából harminc utcát magába foglaló városrészben. Ez önmagában nem valami különös, az viszont már annál inkább, hogy Alessandro Rapinese mindezt azután tette, hogy nem sokkal korábban balesetet szenvedett: elütötte egy kerékpáros.

A helyi lakossági csoportok és képviselők egyből nekiestek az olasz polgármesternek, azzal vádolják, személyes bosszúra használja fel a hatalmát. A döntés ellen petíció indult, a kerékpárosok pedig felvonulást hirdettek szeptemberre az érintett utcákon.

Rapinese pedig úgy látszik, nem különösebben érzi szükségét a tagadásnak.

„Azzal vádoltak, hogy azért hoztam meg ezt az intézkedést, mert elütött egy elektromos kerékpár – ez bizonyosan igaz. Az emberek a saját tapasztalataik alapján cselekszenek, és én tudom, milyen érzés, ha elüt egy ilyen szörnyeteg” – mondta.

A baleset júniusban történt, Rapinese lépett ki a városházáról, amikor nekiment a kerékpáros. Hogy mit csinált a városházán? Jogos kérdés. Ami azt illeti, épp a belvárosi forgalom korlátozásáról tanácskozott!

A mostani törvénymódosítást azzal indokolja, hogy a turistákkal teli belvárosban szükség van a kerékpáros forgalom megszüntetésére a közbiztonság érdekében. Az intézkedés minden kerékpárra vonatkozik, elektromosra és hagyományosra egyaránt. Az elektromos rollereket egyébként már 2022-ben betiltották a belvárosban.

(Guardian)