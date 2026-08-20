Harry herceg és Meghan Markle hat év után visszaköltözik Nagy-Britanniába

Harry sussexi herceg és Meghan hercegné hat évvel azután költözik vissza Britanniába, hogy 2020-ban feladták hivatalos királyi kötelezettségeiket, és az Egyesült Államokba telepedtek le.

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A család a hírek szerint még idén augusztusban átteszi a székhelyét egy Londonon kívüli, nem királyi tulajdonban lévő magáningatlanba. Gyermekeik, a hétéves Archie herceg és az ötéves Lilibet hercegnő már be is iratkoztak egy brit iskolába, ahol szeptemberben kezdik meg a tanévet. A pár mindezek mellett megtartja kaliforniai és portugáliai ingatlanjait is.

III. Károly királyt a hírek szerint a hétvégén tájékoztatták fia és menyasszona döntéséről. Bár az uralkodó állítólag örömmel fogadta, hogy közelebbről és gyakrabban láthatja az unokáit, a pár státusza nem változik: továbbra is magánszemélyként élnek majd, és nem kapják vissza a királyi család dolgozó tagjainak járó kötelezettségeket vagy privilégiumokat.

A költözésről a Vilmos herceg vezette walesi hercegi párt is értesítették. Udvari elemzők szerint a lépés lehetőséget adhat Harrynek a III. Károllyal való kapcsolatának mélyítésére, ugyanakkor Vilmos herceggel való hűvös viszonyára továbbra sincs garancia, hogy gyors megoldás születik. A hercegi viszályt tovább mélyítette Harry herceg néhány éve megjelent, világszerte ugyancsak rendkívüli visszhangot keltő, Spare (Tartalék) című könyve, amely kényes részleteket tárt a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és Harry mindezt azóta további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.

A brit kormány részéről Lucy Powell oktatási miniszter üdvözölte a hírt, és reményét fejezte ki, hogy a család visszatérése hozzájárulhat a királyi családon belüli átfogó béküléshez. (via The Guardian)