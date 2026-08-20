Magyar Péter elnézést kért, ha magukra hagyták a szigeteket, majd bejelentette, hogy újraindul a munka

„A Tisza és a kormány feladata az országunk irányítása, a mozgalom, a Tisza Szigetek feladata annak a biztosítása, hogy a kormány és a párt soha ne veszítse el a kapcsolatát az országgal” – mondta Magyar Péter a Tisza Szigetek országos találkozóján. A Margit-szigeten tartott, sajtó elől elzárt gyűlésen arra kérte a tagokat, hogy ne féljenek tükröt mutatni a politikusoknak. „Erre azért van szükség, mert a hatalom természetét nem lehet megváltoztatni.”

„Igenis jelentsen előnyt, ha valaki a közösségünkben dolgozott.” A pártelnök azt mondta, elvárja a képviselőktől, hogy „igyekezzenek minél több Tisza Sziget-tagot bevonni a munkába akár gyakornokként, akár munkavállalóként”. Mindenképp be szeretné vonni a tagokat a politikai munkába, „fel kell készülnünk már most a következő választásokra, helyi, országos és európai szinten”.

„Elindítunk egy kormányzati karrierportált, elindítunk ösztöndíjprogramokat és álláshelyeket hirdetünk a frakciónkban, az Európai Parlamentben, a fővárosban, várunk benneteket!”

Hozzátette, hogy „az államigazgatás, a minisztériumok és az ott lévő munkahelyek, állami vállalatok más tészta”. Azt nem szeretné, ha ezekben az intézményekben valaki azért jutna előnyhöz, mert tiszás, „ez nem a mi világunk, ez a Fidesz világa”.

A kampány során osztogatott Tiszta Hangról és az országjárásról azt mondta, folytatják. Továbbra is feladatnak tartja, hogy a kormányzás mellett a közösségüket építséék, hogy a legkisebb településre is el tudjanak jutni.

Elnézését kért, ha esetleg hibáztak

„Szeretnék itt is elnézést kérni tőletek. Egyrészt a hibákért, másrészt azért, mert esetleg sokan érezhetik úgy, hogy nem azt kapták, akár közösségi szinten, amit gondoltak” – mondta Magyar. „Ha mégis hibákat követtünk el, ha esetleg úgy éreztétek néhány szigetben, hogy magatokra lettetek hagyva, hogy mintha egyedül állnátok a győzelem után, akkor elnézést kérek tőletek, nem volt ilyen szándék.”

„Egy szándék volt, hogy hagyjunk pihenni benneteket, hiszen láttuk, hogy sokan már alig tudnak lépni a fáradtságtól. Sok embernek nehézsége volt a családi életben is, annyi mindent vállaltatok, azt szerettük volna, ha mindenki pihen egy kicsit – vagyis aki kormányoz és az országgyűlésben van, az nem, de legalább a Sziget-tagok” – mondta.

„Lehet, hogy volt itt egyfajta félreértés, félresiklás, én nagyon remélem, hogy sokat tudtatok pihenni, a családotokkal lenni, és talán nem haragszotok ránk. Ma már újraindul a munka.”

Kilencfős vezetőség és cserék a szigetek élén

Azt is bejelentette, hogy nyílt pályázatot hirdetnek a szigetek vezetői pozíciójára és nyolc regionális koordinátori pozíciójára. Szeptember 10-e lesz a beadási határidő, 20-ára pedig az elnökség ötfős listát állít össze minden pozícióra. A listákon szereplő emberekre minden tag szavazhat, szeptember 30-ra pedig meglesz a legfőbb vezető és a nyolc regionális koordinátor. Ezek a vezetők tartják majd a kapcsolatot a Tisza négytagú elnökségével.

Tisztújítást javasolt minden szigetben szeptember 15-éig, és ígérte, hogy „az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet fordítunk az etikai kérdésekre”. Azt mondta, sok visszajelzést kapnak, hogy bizonyos szigetek nem működnek, vagy a győzelem után alakultak azzal a céllal, hogy visszaéljenek a párt sikerével. Átlátható etikai eljárásokat ígér, hogy megóvják a közösséget.

Magyar azt mondta, nem várhatják el, hogy mint a kampányban, úgy a jövőben is a tagok saját erőforrásaikból működtessék a szigeteket. Ezért úgy döntöttek, hogy a kapott állami támogatásból a párt 200 millió forintot allokál a szigetek működésének támogatására. Átlátható pályázati rendszert ígérnek, a pénzt közösségi, szakmai vagy jótékonysági programok szervezésére szánják.

A pártnak új irodája lesz Budapesten, itt dolgoznak majd a visszajelzések feldolgozásán is. Emellett képzési támogatást adnak a helyi politikai életben való részvételre, illetve segítik a felkészülést az önkormányzati választásokra. Azt is bejelentette, hogy szeptember elején megindul a Tisza ifjúsági szervezetének kialakítása is. Erre a feladatra a legfiatalabb képviselőket, köztük Kincse Csongort fogják felkérni.