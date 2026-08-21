A gyanú szerint legalább 60 alkalommal tört fel autókat és lopott értékes alkatrészeket Ausztriában egy magyar férfi

Őrizetbe vett az osztrák rendőrség egy 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy öt tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az okozott teljes kár több százezer euróra tehető.

A férfit tetten érték az alsó-ausztriai Brunn am Gebirgében, amikor egy autókereskedés területéről korábban leszerelt fénymodulokat és motorháztetőket vitt a közelben parkoló autójához. Az eset önmagában mintegy 15 ezer eurós kárt okozhatott.

A nyomozás július 8-án kezdődött, amikor egy grazi autókölcsönző telephelyén több járművet törtek fel. A grazi bűnügyi rendőrség mintegy 60 hasonló esetet azonosított Stájerországban, Burgenlandban, Bécsben, Alsó-Ausztriában és Felső-Ausztriában. A nyomozók egy olyan jármű nyomára is bukkantak, amely több bűncselekménynél szerepet játszhatott, és ennek segítségével jutottak el a magyar férfihoz. A gyanúsított Magyarországon már korábban is büntetést kapott vagyon elleni bűncselekmények miatt. Augusztus elején megállapították, hogy a gyanúsított ismét Ausztriába érkezett, és többek között autókereskedések, valamint vállalati parkolók környékén figyelték meg. Augusztus 18-án este a férfi ismét átlépte az osztrák határt a burgenlandi Klingenbachnál. A rendőrök egészen egy brunni ipari területig követték, ahol elektromos rollerrel felderítette a környéket. A következő éjszaka az alsó-ausztriai bevetési egység akkor csapott le rá, amikor a korábban leszerelt alkatrészeket az autójához vitte.

A 49 éves férfi kihallgatásán csak a legutóbbi bűncselekményt ismerte el. A többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van – közölte a Stájerországi Tartományi Rendőr-igazgatóság. (MTI)