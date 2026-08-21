Baktériumot találtak a Lidl csokoládéízű pudingjában

Baktérium jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládéízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi.

Fotó: GOSZTOM GERGO

A fogyasztóvédelem közleménye szerint a Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat.

A baktériumot a 200 grammos, szeptember 14-i lejáratú Milbona High Protein termékben mutatták ki. (MTI)