Halálos buszbaleset: a sofőr együttérzését fejezte ki az érintetteknek és hozzátartozóiknak

Együttérzését fejezi ki az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje az érintetteknek és hozzátartozóiknak - ezt a sofőr ügyvédje közölte az MTI-vel, rámutatva ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak. Gerván Dániel azt írta: a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset következményeivel és azok súlyával is.

Összeroncsolódott autóbusz műszaki mentésén dolgoznak tűzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az ügyvéd szerint a sofőrt rendkívül megviselték a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget.

Az eljárás nagyon korai szakaszban van, így a nyomozás érdekeire figyelemmel nem osztanak meg további részleteket az ügyről, de tisztában vannak azzal, hogy az jelentős közérdeklődésre tart számot, fogalmazott az ügyvéd. A család további információkat ezután is csak rajta keresztül oszt meg a nyilvánossággal.

A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították.

A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás, a bíróság kedden döntött a letartóztatásáról. (MTI)