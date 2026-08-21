Kivégezték a pacsinkós játéktermet felgyújtó gyilkost Japánban

Pacsinkózás Fotó: JAMES HARDY/PhotoAlto via AFP

Kivégeztek Japánban pénteken egy férfit, aki 2009-ben szándékosan tüzet okozott egy játékteremben, megölve öt embert.

Takai Szunaót azért ítélték halálra, mert benzinnel felgyújtott egy főleg pacsinkóval foglalkozó játéktermet Oszakában. A lángok között négy vendég és egy alkalmazott vesztette életét.

Ez volt az első kivégzés Japánban azóta, hogy Takaicsi Szanae lett a miniszterelnök. Az országban előzőleg 2025 júniusában hajtottak végre halálos ítéletet, egy sorozatgyilkoson.

Az elítélt 2009-ben Fotó: MASAZUMI NAKAHARA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A világ hét legiparosodottabb országa közül az Egyesült Államok mellett csak Japánban alkalmazzák még a halálbüntetést. Mindazonáltal a kivégzés a távol-keleti szigetországban is ritkaságnak számít, az igazságügyi tárca adatai szerint 2019 óta a mostanáig nyolcat hajtottak végre. (MTI)