Többen meghaltak az éjszakai orosz légitámadásokban Ukrajnában

Négyen meghaltak a Harkiv megyei Lebjazse faluban az orosz hadsereg csütörtök éjszakai, péntek hajnali dróntámadásában, és több helyszínen lakóházak, valamint civil infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

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Hat drónnal mértek csapást az orosz csapatok az ország északkeleti részén fekvő Lebjazse településre - tudatta Oleh Szinyehubov, Harkiv megye katonai kormányzója a Telegramon. A négy halálos áldozaton kívül további két ember megsebesült. Három családi ház megsemmisült, további húsz pedig megrongálódott.

Ketten megsebesültek az észak-ukrajnai Szumit és környékét ért orosz dróntámadásokban péntekre virradó éjszaka, több lakóházban és civil infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek - tette közzé Oleh Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 136 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 107 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. Tizenhat helyszínen 27 drón becsapódását regisztrálták, két esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. (MTI)