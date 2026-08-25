Az agrárminisztérium visszavonta a Mészáros Lőrinc pulykafeldolgozó cégének odaítélt uniós támogatást

A Mészáros Csoport sajtóközleményben írta meg, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium 2026. július 23-án visszavonta a pulykafeldolgozással foglalkozó Gallicoop Zrt.-nek korábban megítélt uniós támogatást, és kizárta a céget a pályázatból. A Gallicoop jogi úton támadja meg a döntést.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég még 2026. március 4-én kapott értesítést a minisztériumtól, hogy elnyerte az Élelmiszeripar Bajnokai Programban résztvevő vállalkozások üzemeinek fejlesztésére kiírt uniós pályázati forrásokat. A pénzt vágóhídi, üzemi kapacitásbővítésre és ezekhez kapcsolódó technológiai, beszállítói fejlesztésekre fordították volna.

Mészáros Lőrinc Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

A sajtóközleményben Mészárosék a Gallicoop közel 1600 munkavállalójának megélhetésére is hivatkoztak. „Ha – feltételezéseink szerint – politikai okokból hoz a magyar kormány magyar agrárvállalattal és az abban dolgozó magyar emberekkel szemben nem szakmai döntéseket, annak egyenes következménye lesz, hogy a cég versenyhátrányba kerülhet a német, francia, lengyel vállalatokkal szemben, kiszorulva így az exportpiacokról. Emiatt viszont a munkahelyi stabilizálás helyett 1600 munkavállaló sorsát sodorhatja veszélybe, amely a magyar kormánynak nem lehet az érdeke.”

A Békés megyei 2. számú választókerületben mandátumot szerzett tiszás parlamenti képviselőt, Gombár Dávid Pált pedig név szerint is említették, mert a választásig a Gallicoop munkavállalója volt.

„Megdöbbenésünket tovább fokozza, hogy egy olyan minisztériumról van szó, amelynek minisztere, Bóna Szabolcs miniszter úr, aki szintén állattenyésztéssel és növénytermesztéssel is foglalkozik, tehát pontosan tudja, tudnia kellene, hogy a magyar agrár- és élelmiszeriparban a versenyképességet és a fejlődést szolgáló beruházások jelentős része támogatási források bevonásával valósulhat csak meg.”

Mészáros Lőrinc magántőkealap-kezelője 2020 szeptemberében vásárolta be magát a szarvasi Gallicoopba. A kormány 2024 decemberében határozott arról, hogy Nagy István akkori agrárminiszternek meg kell vizsgálnia, kaphat-e uniós támogatást az Élelmiszeripar Bajnokai Programban résztvevőként kijelölt cég.