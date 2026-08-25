Életfogytiglant kapott a férfi, aki megölte kétéves kisfiát

Tényleges életfogytiglant kapott az a férfi, aki 2024 októberében bosszúból megölte kétéves kisfiát a Somogy megyei Zákányban.

A Pécsi Ítélőtábla közleménye szerint a férfinak és élettársának 2022-ben született gyereke, a pár kapcsolata viszont megromlott, miután a férfi ivott. A nő 2024 augusztusában végleg elköltözött tőle. A gyerekkel való kapcsolattartásban szóban egyeztek meg, de mivel a vádlott rendszerint nem vitte vissza a fiát a megbeszélt időpontban, az anya pert indított.

Közben a férfi az anya beleegyezésével 2024 októberében saját házába vitte a gyereket, majd két nappal később úgy döntött, azzal áll bosszút a korábbi élettársán, hogy megöli a gyereket.

A gyereket elaltatta, majd egy állatok leölésére használt eszközzel fejbe lőtte. A kisfiú a helyszínen meghalt.

Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlottat aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A Pécsi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetést helybenhagyta, így az ítélet jogerős. (MTI)