Hétfőn még saját jelöltjének nevezte a Tisza-frakció Nicholas Sárvárit az NVVH élére, kedden már nem

A hétfői meglepetésbejelentés után újabb közleménnyel jelentkezett a Tisza frakciója a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökének jelölési folyamatáról. Emlékezetes: kedd reggeli cikkünkben foglaltuk össze, hogy egy katyvasszá alakult az egész, mert miután az illetékes parlamenti bizottság (tiszás többsége) eldöntötte, ki volt a csaknem száz pályázóból a három legjobb, aki továbbjuthat a meghallgatási körbe, a Tisza parlamenti képviselőcsoportja váratlanul bejelentkezett, hogy nekik is van ám egy jelöltjük, Sárvári Nicholas , akit a pályázók közül továbbküldenének. Ő így továbbjutott, függetlenül attól, hogy a bizottság szavazott-e róla vagy sem, illetve mi lett annak a szavazásnak az eredménye.

Erről írtuk meg viszonylag hosszan, több megválaszolatlan kérdéssel illusztrálva, hogy ez nagyon furcsa eljárás így, főleg, hogy a Tisza nem érvelt, nem magyarázott, nem közölte, hogy miért Sárvári, ő hányadik lett, csak annyit, hogy - idézzük szó szerint - a TISZA-frakció jelöltjei a következők: az NVVH elnöki posztjára: Sárvári Nicholas.

Ezen a bizottsági ülésen a Fidesz és a KDNP nem vett részt, a Mi Hazánk „személyi javaslatait” Novák Előd szerint leszavazták. Próbáltunk kérdéseket feltenni hétfőn a Tisza frakciójának, de nem válaszoltak.

Cikkünk aztán Magyar Péter kommentjének segítségével, amiben egyébként Magyar sem cáfolta egy állításunkat sem, csak műhisztinek nevezte azokat, Török Gábor Facebook-posztjáig is eljutott. A meghallgatások pedig kedd délelőtt lementek, itt számoltunk be róluk.

A Tisza frakció keddi közleménye mindehhez képest most azt írja,

„a meghallgatott jelöltek egyike sem párt, vagy frakció jelöltje. A nyílt pályázatra jelentkezettek közül a bizottság által kapott értékelések alapján választották ki a három legtöbb pontot kapott pályázót, akiknek a meghallgatását kezdeményezte a bizottság. Emellett a minél szélesebb verseny érdekében a frakciók kezdeményezhették egy-egy plusz pályázó meghallgatását is. A TISZA-frakció élt is ezzel és a negyedik legmagasabb pontot kapott pályázó meghallgatását is kezdeményezte.”

Így lett a frakció jelöltjéből nem a frakció jelöltje. Tiszás képviselők közben arra is felhívják a figyelmet, hogy Sárvárit nem az NVVH elnökjelöltjeként nevezték meg, hanem „csak” arra, hogy jelöltként hallgassa meg a bizottság. Ennek ellenkezőjét egyébként senki nem állította.

Ez a fenti, keddi tiszás magyarázat néhány kérdésre már választ ad, ha valóban így történt, de tény, hogy egészen idáig nem ezt mondták. És ne feledjük: továbbra sem tudjuk, pontosan hogy álltak össze a pályázatokra adott pontszámok, miért nem jelentették be Sárvárit is hétfőn a bizottsági ülés után és pontosan mi történt a hétfői, „előjelölő” zárt ülésen.