Két oltatlan ember belehalt a kanyaróba Amerikában

Kanyaró miatt halt meg két ember Pennsylvaniában, akik nem voltak beoltva a vírus ellen – közölték az egészségügyi hatóságok. Róluk további részleteket nem közöltek.

Az államban idén 393 esetet regisztráltak a rendkívül fertőző vírusból, miközben az Egyesült Államokban a fertőzések száma elérte a 35 év óta legmagasabb szintet. Az év első hét hónapjában 2777 megerősített esetet regisztráltak, ami csaknem ötszázzal több, mint amennyi tavaly egész évben volt.

Tavaly Texasban két beoltatlan gyermek halt meg egy kanyarójárvány következtében, amely több mint 1 000 embert, elsősorban gyermekeket fertőzött meg.

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Lancaster megyében, ahol a legutóbbi halálesetek történtek, az óvodáskorú gyermekek 85 százaléka kapott kanyaró elleni védőoltást – ez jóval elmarad a 95%-os aránytól, amely a nyájimmunitás kialakulásához szükséges.

A pennsylvaniai egészségügyi miniszter szerint miután a kanyarót 30 éve nagyrészt felszámolták a szövetségi államban, az emberek nem ismerik a betegséget, és nem értik teljesen, milyen súlyos lehet.

Az esetszámok azzal párhuzamosan emelkednek, hogy az elmúlt években az Egyesült Államokban nőtt az oltásokkal szembeni bizalmatlanság, ezért kisebb az átoltottság.

Az Egyesült Államokban az egy és hat év közötti gyermekek számára két oltást javasolnak, amely 97%-os hatékonysággal véd a betegség ellen.

A hónap elején Donald Trump elnök aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely a gyerekoltások számának csökkentését szorgalmazza, és azt javasolja, hogy a mumpsz, kanyaró és rubeola (MMR) elleni oltást három különálló adagra osszák fel. A közegészségügyi szakértők attól tartanak, hogy a rendelet zavart kelt a biztonságos és hatékony oltással kapcsolatban, és drága is lesz.

A végrehajtási rendeletet azután hozták meg, hogy Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter az elmúlt évben számos lépést tett az amerikai oltási politika átalakítására, beleértve a gyerekek oltási ütemtervét is. A változtatások közül sokat egy szövetségi bíró még az év elején megakadályozott.

Az oltásszkeptikus Kennedy ellentmondásos üzeneteket fogalmazott meg az MMR-vakcinával kapcsolatban, néha támogatta azt, máskor pedig bizonyítatlan állításokat terjesztett azok biztonságosságáról. (BBC)