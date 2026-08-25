Meghalt Dolly Parton

80 évesen Dolly Parton énekes-dalszerző-színésznő, akinek countryzenei sztárkarrierje mellett a popzenében is hatalmas népszerűség jutott, és ezzel párhuzamosan sikeres filmes és televíziós pályát is befutott. A hírt Dolly Parton hivatalos Instagram-oldalán jelentették be egy videóban, amiben az unokaöccse, Bryan Seaver szólalt meg a Parton család nevében.

Dolly Parton a Glastonbury fesztiválon 2014. június 29-én. Fotó: Leon Neal/AFP

Parton egészségi problémái 2025 őszén merültek fel: szeptember 28-án bejelentette, hogy egészségügyi okokból nem tudja megtartani a decemberre tervezett hat koncertjét a Las Vegas-i Caesars Palace-ban. A koncertsorozatot korábban a régóta várt színpadi visszatéréseként harangozták be.

„Ahogy azt sokan tudjátok, az utóbbi időben egészségügyi problémákkal küzdök, és az orvosaim azt mondják, néhány beavatkozásra lesz szükségem” – írta akkor. „Ahogy viccelődve mondtam nekik, úgy látszik, eljött a 100 ezres nagyszerviz ideje, bár ez most nem a szokásos látogatás a plasztikai sebészemnél! De komolyra fordítva a szót: emiatt nem fogok tudni úgy próbálni és összerakni azt a műsort, amit szeretnék, hogy lássatok, és amit megérdemeltek. Sok pénzt fizettek azért, hogy lássatok fellépni, én pedig a lehető legjobb formámat akarom hozni nektek” – közölte.

Dolly Parton 2022. március 7-én az Academy of Country Music díjátadón Fotó: BRIDGET BENNETT/AFP

„Bár innen, Nashville-ből továbbra is tudok dolgozni minden projektemen, egyszerűen csak kell egy kis idő, hogy – ahogy mondani szokták – újra színpadképes legyek. És ne aggódjatok amiatt, hogy abbahagyom a szakmát, mert Isten még nem mondta, hogy ideje lenne leállni. Viszont úgy érzem, most azt üzeni, hogy lassítsak egy kicsit, hogy aztán készen álljak még sok nagy kalandra veletek. Szeretlek benneteket, és köszönöm a megértéseteket” – tette hozzá.

Parton olyan tehetséges dalszerző volt, hogy a Jolene-t és az I Will Always Love You-t egyetlen nap alatt írta meg. A kritikusok szerint Parton dalszerzői munkáját élénk történetmesélés, érzelmi pontosság és erős dallamérzék jellemezte, mindezt áthatóan tiszta énekhanggal adta elő. Több száz dalból álló életművéből rekordot jelentő 25 kislemez jutott az amerikai countrylista első helyére, 47 albuma pedig bekerült a country top 10-be. A poplistákon is áttört a 9 to 5-val, ami 1980-ban az Egyesült Államokban listavezető lett; zenei pályája mellett elismert színészi karriert is épített, szerepeiért kétszer jelölték Golden Globe-díjra; Imagination Library nevű olvasásösztönző programja pedig több mint 150 millió könyvet adományozott gyerekeknek.

Parton szegénységben született Tennessee-ben, egy egyszobás faházban. Negyedik gyermeke volt egy anyának, aki 35 éves korára 12 gyereket szült, az apja pedig földművesként és építőmunkásként dolgozott. Egyik kedvenc dala, a Coat of Many Colours arról szólt, hogy az anyja foltokból varrt neki ruhát.

Parton első gitárját egy mandolinból barkácsolták össze basszusgitárhúrokkal. Első valódi gitárját nyolcéves korában kapta a nagybátyjától, ezután a templomi énekléstől tízévesen eljutott a helyi televízióig, 13 évesen pedig elkészítette első lemezfelvételét. Ugyanabban az évben fellépett a nashville-i Grand Ole Opry színpadán, a countryzene egyik központi koncerthelyszínén, ahol Johnny Cash konferálta fel. „Mindig hittem abban, hogy jól fognak alakulni a dolgok, és már középiskola előtt is erről álmodtam” – mondta később. „Mindig sztár akartam lenni. Számomra ez egyszerűen természetesnek tűnt.”

Miután 1964-ben befejezte a középiskolát, Nashville-be költözött, és először dalszerzőként, nem pedig előadóként kezdte a pályáját. A következő évben előadói szerződést is kapott, és eleinte popsztárként próbálták felépíteni, sikertelenül. Miután engedték, hogy countryzenére váltson, rögtön egymás után több slágert is jegyzett, majd megjelent első albuma, a Hello, I’m Dolly.

Első filmszerepét 1980-ban kapta: a Kilenctől ötig című filmben játszott Jane Fonda mellett, az alakítását két Golden Globe-jelöléssel jutalmazták. Emellett ő írta és adta elő a film azonos című betétdalát, amit Golden Globe-ra és Oscar-díjra jelölték, illetve két Grammy-díjat is nyert, és a Billboard Hot 100 lista első helyéig jutott. Második filmje, A legjobb bordélyház Texasban ismét Golden Globe-jelölést hozott neki. Az 1984-es Énekes izompacsirta című filmben Sylvester Stallone partnere volt, 1989-ben pedig az Acélmagnóliákban olyan színésznőkkel játszott együtt, mint Julia Roberts, Daryl Hannah, Sally Field, Shirley MacLaine és Olympia Dukakis. Utolsó főszerepét az 1992-es Egyenes beszéd című filmben játszotta James Woods mellett. Az 1993-as Beverly Hill-dili és a 2005-ös Beépített szépség 2. – Csábítunk és védünk című filmben önmagát alakította, majd a Hannah Montanában Miley nagynénjét alakította Miley Cyrus és Billy Ray Cyrus mellett.

Dolly Parton és Miley Cyrus duettezik a 2019-es Grammy-gálán Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

1966-ban feleségül ment Carl Deanhez – házasságuk a férfi tavalyi haláláig tartott. Dolly Parton Miley Cyrus színésznő-énekesnő keresztanyja volt. (Variety, Guardian)