Meghökkentő méretű római kori épület romjai kerültek elő az egykori Óbudai Szeszgyár területén

A funkcióját egyelőre az Aquincumi Múzeum régészei is csak találgatják annak az impozáns római kori épületnek, ami az egykori Óbudai Szeszgyár területén, a most zajló „Waterfront City” építkezésén került elő. Hasonlót épületet sem Magyarországról, sem máshonnan nem ismernek. A felfedezést a Válasz Online mutatja be részletesen.

Az első szondázó feltárást 2017-ben végezték itt Kostyál Gergely Budai-Balogh Tibor és Sárosi Edit, az Aquincumi Múzeum régészei. Ők találtak rá a Duna vonalával párhuzamosan egy hosszú, keskeny épületre, amely észak felé toronyszerű, sokszögletű építményben végződött.

A szeszgyár területén feltárt római építmény légi fotója. Forrás: Válasz Online

A hosszú folyosót a feltáró ásatások végeztével már visszatemették.

A régészeti terület a toronyszerű rész magasan álló falaival, a folyosó most a föld alatt rejtőzik; háttérben a bontásra váró kollégium, ami alatt akár az építmény folytatása is lehet. Fotó: Zsuppán András / Válasz Online

Az épületmaradvány sorsáról az örökségvédelmi hatóságnak kell döntést hoznia, erre a telekrészre a Waterfront City beépítési koncepciója szerint kereskedelmi létesítmény, illetve részben az egyik lakóépület kerülne.