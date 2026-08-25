Németországban fele annyian találkoznak rendszeresen a barátaikkal, mint negyven éve

A hamburgi BAT Jövőkutatási Alapítvány felmérése szerint negyven év alatt 37-ről 19 százalékra csökkent Németországban azok aránya, akik rendszeresen találkoznak barátaikkal. A 3000 ember megkérdezésével készült júliusi kutatás szerint a barátokkal találkozás ennek ellenére továbbra is a legfontosabb társas szabadidős tevékenység.

Szijjártó Péter akkori külügyminiszter átveszi Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől a Barátság Érdemrendet (oroszul: Орден Дружбы), a legmagasabb kitüntetést, amit külföldi állampolgár kaphat Oroszországban. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Eközben jelentősen nőtt a digitális elfoglaltságok népszerűsége: 2016 óta 52-ről 82 százalékra nőtt a hetente zenét hallgatók, 9-ről 33 százalékra a videojátékokkal játszók, 48-ról 71 százalékra pedig a közösségi médiát használók aránya.

Ulrich Reinhardt, az alapítvány tudományos igazgatója szerint a szabadidős szokások négy évtizedes vizsgálata azt mutatja, hogy nem az emberek alapvető igényei változtak meg, inkább annak módja alakult át, ahogyan kikapcsolódnak, elfoglaltságot keresnek és megélik a közösségi együttlétet.

A szakember szerint az internethasználat, a televíziózás, a zenehallgatás és a mobiltelefon-használat a németek mindennapjainak meghatározó részévé vált. A felmérés adatai alapján különösen azok az elfoglaltságok terjedtek el, amik nincsenek meghatározott helyhez vagy időponthoz kötve.

Idén először kérdeztek a felmérésben a mesterséges intelligencia használatáról: a válaszadók 42 százaléka legalább hetente használ AI-t, a 18 és 24 év közöttiek körében pedig 62 százalék az arány.

Reinhardt kiemelte, hogy az AI használata nem merül ki az információkeresésben, hanem különböző feladatok megoldásában is szerepet kap. De a fiatalok számára ennél személyesebb funkciót is betölt: tanácsért fordulnak hozzá, megerősítést keresnek nála, és a szakember szerint esetenként a barátokat is helyettesíti. (MTI)