Nemzetbiztonságilag kiemelt jelentűségű lett a ceutai helyzet, Spanyolország egységes parancsnokságot állít fel

Nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet a spanyol kormány keddi ülésén Maridban. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására – közölte Elma Saiz kormányszóvivő és migrációért felelős miniszter a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón. „A kormány jelen volt, jelen van és a továbbiakban is jelen lesz Ceutában, ameddig csak szükséges” – mondta.

A nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű helyzet kihirdetéséhez szükség volt a spanyol Nemzetbiztonsági Tanács jóváhagyására is, ami a kabinet ülése előtt tanácskozott Pedro Sánchez miniszterelnök vezetésével. A testületet utoljára tavaly áprilisban, az országos áramszünet miatt hívták össze. Az egységes irányító testület vezetésével Ángel Víctor Torrest, a területi politikáért felelős minisztert bízta meg a kormány.

Fotó: Marcos Moreno/Anadolu via AFP

Július utolsó hetében több mint 70 ezren jutottak be illegálisan az észak-afrikai spanyol autonóm város területére a szomszédos Marokkóból. Nagy többségük ugyan a következő egy-két napban visszatért, de „5-10 százalékuk” Ceutában maradt – indokolta a miniszter a szükségességét az új testületnek, amiben mások mellett képviselteti magát a ceutai autonóm kormány és a spanyol hírszerzés is. A testület feladata lesz a többi közt humanitárius intézkedések elfogadása, a jogi keretek betartása mellett az illegális bevándorlók visszaküldésének és a menedékkérők meg a kísérő nélküli gyerekek elhelyezésének megszervezése.

A menekültügyi törvény reformja

A kormány a nyári szünet utáni első ülésén elfogadta a bevándorlási és menekültügyi törvény reformjáról szóló javaslatokat is, hogy a spanyol jogszabályokat összehangolja a 2024-ben elfogadott EU-s migrációs és menekültügyi paktummal. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter szerint egy „rugalmasabb, hatékonyabb, rendezett és az alapvető jogokat tiszteletben tartó védelmi rendszer” létrehozása a cél, ami jobban igazodik a migráció valóságához, anélkül, hogy csorbítaná a kérelmezők és a védelemben részesülők számára biztosított garanciákat.

Például aktualizálja a nemzetközi védelem, a menekültstátusz és a kiegészítő védelem fogalmát, és nevesít olyan, a védelemre jogosító okokat, mint a nemi identitás vagy a fogyatékosság miatti üldöztetés. A nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásánál különbséget tesz a szokásos és a gyorsított elbírálási eljárás között, utóbbit három hónapon belül le kell folytatni.

A módosítással bevezetnének egy új mechanizmust, hogy információt gyűjthessenek az országba illegálisan belépőkről: ez magában foglalja a személyazonosság megállapítását, az orvosi vizsgálatot, a biometrikus adatok felvételét, a biztonsági ellenőrzést, egy sebezhetőségi felmérést és az egyedi körülmények alapján a megfelelő eljárás elrendelését. Az európai szabályozás egy hétben maximálja a szóban forgó mechanizmus időtartamát, de Spanyolország 72 órás korlátot határoz meg, amit bírósági végzéssel lehet meghosszabbítani. (MTI)