Norvégia be akarja tiltani az okosszemüvegek arcfelismerő funkcióját nyilvános helyeken

Bejelentette a norvég kormány, hogy szabályozni kívánja az okosszemüvegek használatát, és tervei szerint az arcfelismerő funkciójuk alkalmazását nyilvános helyeken be is tiltja.

Az okosszemüvegekkel egyebek mellett fényképeket és videókat lehet készíteni, zenét lehet hallgatni, telefonhívásokat fogadni és küldeni, szöveget idegen nyelvre fordítani, szöveget vagy térképeket a látómezőben megjeleníteni, illetve mesterséges intelligencián alapuló „asszisztenssel” kommunikálni.

Pócs János 2026. július 20-án okosszemüvegben videózik az Országgyűlésben, ahol tilos videózni. Fotó: Németh Dániel/444

Karianne Tung digitalizációért felelős norvég miniszter szerint védeni kívánják az új technológiáknak kitett személyek magánéletét, ezért tervezi a jelenleginél szigorúbban szabályozni az okosszemüvegek és a hasonló készülékek használatát, így az arcfelismerő funkció alkalmazását nyilvános helyeken.

A tervekben szerepel egy olyan szakértőcsoport létrehozása is, ami tanácsot ad a kormánynak a fogyasztóknak az új technológiák felhasználásával szembeni védelme terén, és felszólította a közszférát és magánszektort, hogy gondolkodjanak el a területtel kapcsolatosan saját szabályokról. Karianne Tung közölte:

„Egyre világosabban látszik az a tendencia, hogy mesterséges intelligenciát csatlakoztassanak a szemüvegekbe, fejhallgatókba, sisakokba és más, naponta használt termékekbe épített kamerákhoz és mikrofonokhoz. El kell kerülnünk, hogy ezeket az eszközöket bárkinek a megfigyelésére használják fel nyilvános helyeken.”

Finn Lutzow Myrstad, a Norvég Fogyasztók Tanácsának az informatikai politikáért felelős vezetője üdvözölte a kormány kezdeményezését, és felszólította a kereskedőket, hogy függesszék fel az okosszemüvegek forgalmazását, amíg nem tisztázódik a jogi háttér.

A Meta már kidolgozott okosszemüvegekben alkalmazható arcfelismerő funkciót, és Myrstad szerint csak idő kérdése, mikor alkalmazzák a szemüvegekben. De figyelmeztetett, hogy az arcfelismerő funkció betiltása ezekben az eszközökben nem tudja megakadályozni, hogy másokról a tudtuk nélkül felvételt készíthessenek. (MTI)