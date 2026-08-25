Sikoly 2026: Szentendrén éjszaka mászkáló menyasszonyruhás fantomapáca, Nagytétényben horrormaszkos besurranó izgatja a lakosságot

Ezek 2024-es fotók a Menyasszonyról

Igen szórakoztató szociológiai kísérlet zajlik éppen Szentendrén, miután újra feltűnt a városban minimum évek óta újra meg újra felfedezett titokzatos, hosszú fehér ruhát viselő néma alak, aki éjszaka járja a Bükkös-patak és a Püspökmajor lakótelep környékét, és egyeseket halálra ijeszt. A legnagyobb szentendrei Facebook-csoportban hétfőn este egyszerre került pánik- és lincshangulatba egy rakás, ilyesmire hajlamos polgár. Ami egyeseknek rémisztő, az másoknak vicces: 2026 Magyarországán sokan azért követelnek villámgyors, összehangolt, lerohanásszerű rendőri akciót, mert szokatlanul öltözött embert láttak.

Klasszikus, bulvárlapos értelemben vett fantomról van tehát szó. Félhivatalos melléknevet talán azért nem kapott még, mert fantom elődeivel ellentétben ő sohasem elégített ki másokat orálisan, nem recskázott nyilvánosan, nem öntött savat buszok ülésére, nem közösült egy autó benzintankjának beömlőnyílásával a tanksapka eltávoltása után, nem dobált fákra becsomagolt kutyaürüléket, de nem is köpködött, ürített parkoló autók motorházfedelére vagy csókolgatott egy üzlet kirakatába kiakasztott plakátasszonyt, mint ismertebb elődei az elmúlt néhány év terméséből.

Cserébe olyan sok az első kézből származó beszámoló róla, hogy a fantomképe tényleg elé nagy biztonsággal megrajzolható. Az illető jellemzően az éjfél utáni idősávban járja a szentendrei éjszakát. A legtöbben a lakótelepen és a Bükkös-patak környékén találkoztak vele. Egyeseket menyasszonyi-, másokat apácaruhára emlékeztető hosszú, hófehér, földig érő klepetust visel, a hatásos összeállítást általában sportcipővel egészíti ki, de volt, hogy mezítláb látták. Akik közelebbről találkoztak vele, vagy eljutottak odáig, hogy megszólítsák, egyöntetűen férfinak látták. A Menyférfi legjellemzőbb tulajdonsága a beszámolók szerint az, hogy néz. Vagyis nem csinál semmit, nem fenyeget, nem támad, nem is beszél, a kiabálásról vagy a sátáni hangok hallatásáról nem is beszélve. Senki sem említette, hogy akár csak hozzáért volna, Csak sokat sejtetően, egyeseket a pánik hatásáig felizgatva hallgat és néz. Gyakran, de nem minden esetben bokrok, fák között álldogálva. De volt – most kapaszkodjon minden gyengébb idegzetű olvasó –, hogy benézett valakinek az autójába!

Ezt a nézést többen is szóvá tették, mintha valami viktoriánus szűzlányról lenne szó, akinek illene lesütnie a szemét, ha másokkal találkozik. Annak ellenére, hogy a konszenzus szerint férfi.

Szintén szerepel minden beszámolóban, hogy a Túlkoros Ministráns, ha megszólítják vagy rákiabálnak, azonnal elmegy, sőt néha elfut. Nem találtam olyan sztorit, ami szerint valaha is másként reagált volna. Ha észreveszik, csendben elpárolog a Bükkös-parti Szűzmária. Ez valaki okból sokakban feltámasztotta a vágyat, hogy az illetékes erőszakszervezetek azonnal kapják el a fickót és zárják börtönbe vagy diliházba. Hétfőn több szentendrei facebookozó is arról számolt be, hogy órákon át mászkált a sötét, kihalt kisváros sisnyás részein, hogy elkapja az illetőt, aki sosem ártott senkinek, egyesek mégis rettegnek tőle.

De a Tökös Apácának szinte hihetetlen módon konkurenciája is támadt. Nagytétény lakosságát ugyanis a 444 tudomása szerint augusztus 17. óta egy Horrormaszkos Besurranó Fantom tartja lázban. Ő:

A helyzet annyira komoly, hogy miközben keddre virradóra Szentendrén önkéntes Kísértetmenyasszony-vadászok járőröztek, folyás iránt 40 kilométerrel lejjebb, Nagytétény utcáin Kazinczy Krisztina MKKP-s önkormányzati képviselő vezetésével egy csoport helyi polgár tette ugyanezt.

A Maszkos sztoriját Kazinczy mesélte el a 444-nek. Egy helyi Facebook-csoportban osztott meg valaki augusztus 17-én biztonságikamera-felvételt arról, hogy ijesztően kinéző figura mászkál a kertjében. Utána többen visszanézték a saját kamerájuk felvételeit, így derült ki, hogy az illető több ingatlanra is behatolt. A képviselő a 444-nek azt nyilatkozta, hogy egy olyan helyről tud, ahol a Maszkos „bement a házba és elvitt egy táskát”. Kazinczy tudomása szerint a helyi rendőrségnél „már számos kamerafelvétel van”, ő képviselőként most abban próbál segíteni, hogy minél többen küldjenek ilyeneket a hatóságnak.

„Azóta nem ugyanilyen maszkban, de más éjszakai, gyanúsan őgyelgő alakokról is van felvétel a környékről, nem biztos hogy ugyanez a személy” – mondta még Kazinczy lapunknak. Arról nem hallott, hogy az illető konfrontálódott-e valaha bárkivel, a hétfő éjszakai őrjáraton pedig nem láttak semmit.

A Nagytétényi Rém egyébként talán azért is nyújt ennyire ijesztő látványt a fenti felvételen, mert a képet AI-val javították fel.