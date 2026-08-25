Soha nem voltak még ilyen melegek az óceánok, brutálisan erős lehet az El Niño

Átlagosan 21,1 fokot mértek az óceánok felszínén augusztus 22-én, amivel megdőlt a hőmérsékleti rekord – írja az Időkép az EU Copernicus Klímaváltozási Szolgálata alapján. A korábbi rekord 21,09 fok volt, amit 2024 márciusában mértek.

Az óceáni hőrekordok jellemzően márciusban vagy áprilisban szoktak megdőlni, mikor a déli féltekén véget ér a nyár. Idén nem ez történt.

A szakértők szerint ebben kulcsszerepet játszik az, hogy évtizedek óta nem látott erősségű lehet az El Niño. A jelenség a csendes-óceáni passzátszelek irányát és erősségét változtatja meg, aminek hatására meleg víz emelkedik a felszínre az óceán keleti térségeiben, befolyásolva a világ éghajlatát.

Fotó: JOAO LUIZ BULCAO/Hans Lucas via AFP

A felmelegedő óceán miatt emelkedik a tengerszint, pusztulnak a korallzátonyok - ami kihat a halászatra is -, intenzívebbek lesznek a viharok, és a felmelegedő óceán kevésbé hatékonyan tudja elnyelni a szén-dioxidot, ami a klímaváltozás miatt fontos.