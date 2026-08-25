Tornádó söpört végig egy francia falun, több mint negyvenen megsérültek

Tornádó pusztított hétfőn a délnyugat-franciaországi Pomas faluban, ahol 41 ember megsérült, és több száz otthon megrongálódott. A helyi hatóságok és az AFP hírügynökség beszámolója szerint 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, aki akkor sérült meg, amikor a háza ráomlott.

A 117 km/órás szél háztetőket szakított le, és becslések szerint 300 otthont rongált meg.

A hatóságok több mint 120 mentőmunkást vezényeltek a helyszínre. A hivatalos tájékoztatás szerint a szélsőséges időjárás 10 falu mintegy 2800 otthonát hagyta áram nélkül. A tornádó tölcséréről elképesztő felvételeket töltöttek fel a helyiek.

A leginkább sújtott kis faluból, Pomasból érkező képeken gyökerestül kiszakadt fák, megrongálódott autók és a megsemmisült házak törmelékei láthatók.

Utcakép Pomasból a tornádó után. Fotó: IDRISS BIGOU-GILLES/AFP

Eközben járatkésések és -törlések voltak Bordeaux, Marseille, Nizza, Toulouse, valamint északabbra Párizs repülőterein is – közölte Philippe Tabarot közlekedési miniszter. A Météo-France nemzeti meteorológiai szolgálat szerint Franciaországban évente átlagosan több tucat tornádó alakul ki.

Eközben a délnyugat-franciaországi régió volt az idei példátlan hőhullámok és erdőtüzek által legrosszabbul érintett terület az országban. (BBC)