Trump az Ontario-tavat is átnevezné Amerika-tóra

„Az Egyesült Államok komolyan fontolóra veszi, hogy az Ontario-tó nevét Amerika-tóra változtatja, tekintettel arra, hogy a továbbiakban várhatóan nem sok üzletünk lesz Ontarióval. Köszönöm, hogy figyelmet szenteltek ennek az ügynek!”
– posztolta Donald J. Trump, egy térképpel nyomatékosítva a „fenyegetőzését”.
A lépés azután jött, hogy az amerikai elnök további vámokkal szorongatná még jobban a kanadai gazdaságot, amire Ontario miniszterelnöke kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államokba exportált áramot és kritikus nyersanyagokat is elzárhatja.
Trump korábban a Mexikói-öblöt nevezte át Amerikai-öbölnek (ebben a világ nagy része nem követte, így Magyarország sem), utána pedig kitiltott egy újságírót az Ovális Irodából, mert az öblöt Mexikói-öbölnek nevezte.
Doug Ford szerint a szabadpiacpárti exelnök forogna a sírjában, ha látná, mit művel az utódja, és ha Trump tovább szorongatja a kanadai gazdaságot, Ontario akár az USA-ba exportált áramot és kritikus nyersanyagokat is elzárhatja.
„Az illetékes szervezethez ilyen kérés nem érkezett, így nem foglalkoztak az üggyel.”
Trump egy rendelettel Amerikai-öböllé nyilvánította a Mexikói-öblöt, most pedig ráerőltetné az elnevezést az újságokra is.