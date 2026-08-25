Trump az Ontario-tavat is átnevezné Amerika-tóra

„Az Egyesült Államok komolyan fontolóra veszi, hogy az Ontario-tó nevét Amerika-tóra változtatja, tekintettel arra, hogy a továbbiakban várhatóan nem sok üzletünk lesz Ontarióval. Köszönöm, hogy figyelmet szenteltek ennek az ügynek!”

– posztolta Donald J. Trump, egy térképpel nyomatékosítva a „fenyegetőzését”.

A lépés azután jött, hogy az amerikai elnök további vámokkal szorongatná még jobban a kanadai gazdaságot, amire Ontario miniszterelnöke kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államokba exportált áramot és kritikus nyersanyagokat is elzárhatja.

Donald Trump a Fehér Házban 2026. január 16-án. Fotó: Andrew Leyden/NurPhoto via AFP

Trump korábban a Mexikói-öblöt nevezte át Amerikai-öbölnek (ebben a világ nagy része nem követte, így Magyarország sem), utána pedig kitiltott egy újságírót az Ovális Irodából, mert az öblöt Mexikói-öbölnek nevezte.