Egy hang a fejében arra utasította, ölje meg a gyerekeit

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Lindsay Clancy 2023 januárjának végén megfojtotta mindhárom gyerekét, majd saját magát is megpróbálta megölni: megvágta csuklóját és nyakát, ezt követően pedig kiugrott házuk második emeletéről, aminek következtében deréktól lefelé megbénult. A gyerekei megölését nem tagadja, mégis rózsaszínbe öltözött nők tömegei támogatják a bíróság előtt, ahol épp folyik a tárgyalása, hogy az esküdtszék eldöntse, büntetőjogilag felelőssé lehet-e tenni tetteiért. Lindsay Clancy ugyanis gyerekei megölése előtt többször is segítséget kért, most pedig súlyos mentális problémáira hivatkozva vallja magát ártatlannak. Bár a súlyos tragédiát megelőző hónapokban valóban több orvos is látta a nőt, akinek különböző gyógyszereket írtak fel, a vád szerint jogilag cselekvőképes volt. A nő és a védelem állítása szerint Lindsay Clancy a szülés utáni depresszió egy súlyos válfajában, a szülés utáni stresszhez, alváshiányhoz és hormonális változásokhoz is kapcsolható poszpartum pszichózisban szenvedett.

Az Atlanticnak nyilatkozó Veerle Bergink, a Mount Sinai Női Pszichológiai Központjának igazgatója szerint a szülés utáni pszichózisban szenvedő nők annyira elveszítik a kapcsolatot a valósággal, hogy akár azt is elhihetik, hogy a világ összes háborúja az ő hibájuk, vagy hogy gyerekeiket gonosz szellem szállta meg. A Clancyt támogatók szerint a nő ügye most rávilágíthat arra, hogy az ilyen esetekben nincs hova segítségért fordulni.

Fotó: Josh Reynolds/via REUTERS

Egy hónappal a gyerekei megölése előtt Lindsay Clancy a férjének és anyjának is jelezte: paranoid gondolatai vannak, a fejében megszólaló hangok szerint ártania kell a gyerekeinek. A nő anyja tanúvallomásában úgy emlékezett vissza, hogy lánya akkoriban úgy fogalmazott, ez nem ő, és ezzel anyja is egyet értett.

Fél évvel harmadik gyereke születése után jelentkeztek téveszmék és hallucinációk a nőnél, aki miután korábban nővérként dolgozott, tisztában volt a szülés utáni depresszió tüneteivel, így szakember segítségét kérte. 2022 szeptemberétől 2023 januárjáig több orvosnál is járt, akik sorra írták fel neki az antidepresszánsokat, ezektől azonban nem javult, inkább romlott az állapota.

Poszpartum pszichózis

A poszpartum pszichózis egy ritka, ezer nőből egyet érintő mániás depressziós állapot, amikor a beteg akár nem létező hangokat is hallhat, súlyos esetekben pedig kárt tehet magában vagy akár másokban is.

Susan Hatters-Friedman igazságügyi pszichiátriai professzor a BBC-nek úgy foglalta össze, hogy a szülés utáni pszichózis egy olyan állapot, amikor az ingerlékenység, a hangulatváltozások és az álmatlanság mellett a beteg elveszíti a kapcsolatot a valósággal, hallucinál és gyakran olyan téveszméi vannak, amik köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.

A védelem azzal érvel Clancy ártatlansága mellett, hogy a nő ezen állapota miatt ölte meg gyerekeit, állapotát pedig felismerte és többször is segítséget kért.

Hatters-Friedman szerint a tünetek akár hirtelen is jelentkezhetnek, éppen ezért sürgős esetekként kell kezelni az ilyen betegeket, főleg mert a szülés utáni pszichózissal diagnosztizált anyáknál fokozott az öngyilkosság és a csecsemőgyilkosság kockázata. A professzor szerint az ember látszólag teljesen jól van, majd hirtelen elveszíti a kapcsolatot a valósággal. Azon a napon, amikor Lindsay Clancy megölte a gyerekeit, délután kint játszott velük, hóembert építettek. A bíróságon úgy fogalmazott, az volt „az egyik legjobb nap”.

A szülés utáni pszichózis kezelhető: leginkább hangulatstabilizálókkal, antipszichotikumokkal, de akár elektrokonvulzív terápiával, vagyis közismert nevén elektrosokk segítségével is. A BBC vonatkozó cikke szerint a Clancyéhez hasonló történetek kimenetele rendkívül ritka, a poszpartum pszichózisban szenvedő nők 1–4 százaléka bántalmazza vagy öli meg gyerekét.

„Segítségért könyörgött”