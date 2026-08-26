Három órán át lógtak egy meghibásodott vidámparki hintán az emberek Hamburgban

23 embert kellett kimenteni Hamburgban egy meghibásodott vidámparki hintáról, ami kedd este műszaki hiba miatt állt meg.

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Az emberek három órán át lengtek harminc méteres magasságban, és már a tűzoltók segítségét kérték, mikor nem sokkal éjfél után a körhinta újra beindult, és az utasok sértetlenül, a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak jönni.

A történteket kivizsgálják, addig feltehetően nem lehet majd igénybe venni a körhintát a vasárnapig tartó hamburgi Sommerdom vásáron, aminek tavaly 1,3 millió látogatója volt. (MTI)