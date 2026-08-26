Maláriában halt meg a frankfurti repülőtér egyik dolgozója

A frankfurti repülőtér szóvivője bejelentette, hogy egyik dolgozójuk meghalt maláriában, öt megfertőződött alkalmazottukat pedig jelenleg is kezelik. A legforgalmasabb német repülőtéren szúnyogcsapdákat helyeztek el, hogy meg tudják vizsgálni az állatok fajtáját és eredetét.

A reptéri dolgozók július elején fertőződtek meg, a hatóságok szerint a betegséget terjesztő szúnyogok egy repülőgépen érkezhettek a reptérre. A német járványügyi intézet szerint a malária Németországban szinte kizárólag azokat érinti, akik távoli országokban fertőződtek meg a maláriával, a német repülőtereken belül terjedő malária ritka.

Repülőgépek a frankfurti repülőtéren Fotó: ARNE DEDERT/dpa Picture-Alliance via AFP

Német repülőtéren utoljára 2023-ban regisztráltak maláriás fertőzést, a helyszín akkor is Frankfurt volt.

A maláriát szúnyogok terjesztik, a betegség általában trópusi országokban fordul elő. A malária megelőzhető és gyógyítható, azonban a tünetei életveszélyesek is lehetnek. (via BBC)