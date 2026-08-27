A NER-korszak vége után most hangzott el Havasi Bertalan egyik legcinikusabb, egyben legviccesebb mondata

Havasi Bertalan régi munkahelye, a Rogán-minisztérium tetőteraszán Fotó: Németh Dániel/444

A maga nemében tökéletes közleménnyel reagált a Fidesz Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerdai bejelentésére, miszerint

„Megvan a bizonyíték: a Fidesz valóban hozzáfért a Gondosóra-program felhasználóinak személyes adataihoz”.

A válaszközlemény elején Havasi Bertalan, a bukott kormánypárt kommunikációs igazgatója előbb „igaztalan, hangulatkeltő miniszteri nyilatkozatnak” nevezte a fentit, majd azzal a lendülettel közölte, hogy

„A Fidesz együttműködése a programmal a hatályos jogszabályok és az adatvédelmi előírások maradéktalan betartásával történt, és az ezzel kapcsolatos tudnivalókat kezdettől fogva nyilvánosan elérhetővé tették.”

Vagyis elismerte, hogy Tanács igaztalan, hangulatkeltő nyilatkozata valójában igaz volt, tényleg hozzáfértek a személyes adatokhoz.

Majd jött a Tökéletes Mondat:

„Minden pártnak megvolt a lehetősége hasonló együttműködési megállapodás megkötésére a Gondosóra programmal, de nem éltek ezzel.”

Vagy az a megoldás, hogy a KDNP-re gondolt. Havasi interpretációjában egyébként a következő történt Gondosóra-ügyben:

„Annyi történt, hogy a Fidesz megkereste a szimpatizánsait, ajánlotta nekik a gondosórát, és azoknak is segített, akik már rendelkeztek készülékkel, de még nem üzemelték be megfelelően.”

Ez egész pontosan úgy történt, hogy a Fidesz szerződést kötött a Gondosóra-program megvalósításával megbízott Kormányzati Szolgáltató Központtal, hogy megkapják a 78 évesnél idősebb Gondosóra-felhasználók listáját, hogy a kormánypárt önkéntesei felkereshessék őket.