Állatjólétért felelős államtitkárságot hoznak létre Gajdosék

„Tegnap az állatvédelemért dolgozó civil szervezetek képviselőit fogadtuk az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban Pompár Ágnes főtanácsadóval, Kőrösi Levente államtitkárral és Pallós László helyettes államtitkárral. A korábbi előkészületek és a közös gondolkodás meghozta az eredményét, és az állatvédelem ügye végre megfelelő helyére emelkedik Magyarországon” – kezdte Facebook-bejegyzését Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, hozzátéve, hogy a minisztérium „prioritásként kezeli az állatvédelem ügyét, melyben kiemelten számít az állatvédő civil szervezetek munkájára és elkötelezett a tevékenységük támogatásában”.

Fotó: Facebook

Emiatt is hívták meg az állatvédő civil szervezeteket tömörítő ernyőszervezetek képviselőit egy találkozóra, hogy egyeztessenek a legsürgősebb beavatkozást igénylő területekről. Gajdos azt ígérte, a jövőben rendszeresen fognak egyeztetni a lehető legtöbb szakmai szervezet bevonásával, hogy érdemi javulást tudjanak elérni az állatjólét területén.

Gajdos a következőket jelentette be: