Állatjólétért felelős államtitkárságot hoznak létre Gajdosék

POLITIKA

„Tegnap az állatvédelemért dolgozó civil szervezetek képviselőit fogadtuk az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban Pompár Ágnes főtanácsadóval, Kőrösi Levente államtitkárral és Pallós László helyettes államtitkárral. A korábbi előkészületek és a közös gondolkodás meghozta az eredményét, és az állatvédelem ügye végre megfelelő helyére emelkedik Magyarországon” – kezdte Facebook-bejegyzését Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, hozzátéve, hogy a minisztérium „prioritásként kezeli az állatvédelem ügyét, melyben kiemelten számít az állatvédő civil szervezetek munkájára és elkötelezett a tevékenységük támogatásában”.

Fotó: Facebook

Emiatt is hívták meg az állatvédő civil szervezeteket tömörítő ernyőszervezetek képviselőit egy találkozóra, hogy egyeztessenek a legsürgősebb beavatkozást igénylő területekről. Gajdos azt ígérte, a jövőben rendszeresen fognak egyeztetni a lehető legtöbb szakmai szervezet bevonásával, hogy érdemi javulást tudjanak elérni az állatjólét területén.

Gajdos a következőket jelentette be:

  • felállítunk egy állatjólétért felelős helyettes államtitkárságot, amire korábban sosem volt példa;
  • a méltatlan helyzet kezelésére egy erős, országos hatáskörű hatóságot hozunk létre, amelynek kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele;
  • felülvizsgáljuk az ebrendészeti rendszer működését, valamint az állatmenhelyek és állatvédő szervezetek helyzetét is figyelembe véve felmérjük, hogy hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló segítséget célzottan, a valós szükségletekhez igazodva tudjuk biztosítani;
  • erősítjük az állatvédelem szakmai hátterét, és segítséget kívánunk nyújtani mindazoknak, akik állatok tartásával, ellátásával vagy védelmével foglalkoznak.
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