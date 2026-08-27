Észre sem vettük, de történelmi döntést hozott a kormány a vízmegtartás ügyében

Először született Magyarországon olyan kormányzati szintű, vízkezelésről szóló dokumentum, ami hivatalosan rögzíti, hogy az alapcél immár nem a vízelvezetés, hanem a víz megtartása és a folyók kivezetése a tájba. Ugyanilyen, túlzás nélkül történelmi jelentőségű lépés, hogy azt is kimondták: prioritást élveznek a természetalapú megoldások és a természetes vízmegtartási módszerek. A legfontosabb vonatkozó mondat konkrétan így hangzik:
„Az előttünk álló időszak feladata, hogy alkalmazkodjunk a klímaváltozás hatásaihoz, és a szélsőséges vízjárás hatásai elleni védekezésről a problémák megelőzésére, és a vízlevezetésről a vizek megtartására helyezzük át a hangsúlyt. A csapadék évszakos eloszlásának változása miatt a csapadékot akkor kell megtartanunk, amikor leesik, és hasznosíthatóvá kell tenni az aszályos időszakokban. Ehhez a vizet a tájban, a felszínen, a talajban és a felszín alatt kell megtartanunk.”
Ezt a dokumentumot kedden este publikálták és talán azért maradt eddig a radar alatt, mert a 1265/2026. (VIII. 25.) számú, képtelenül hosszú címet viselő kormányhatározat mellékleteként, a Magyar Közlöny szövegtengerében elbújva jelent meg. A mellékletben szereplő dokumentum hivatalos neve
A dokumentum legeleje végképp tisztázza azt a kérdést, hogy ki a felelős vízügyekben. Az élő élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László az, akinek gondoskodnia kell a terület szabályozásáról, de nem egymagában. Be kell vonnia
az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztert, a vidék- és településfejlesztési minisztert, továbbá a gazdasági és energetikai minisztert, nem is beszélve a szakmai szervezetekről és társadalmi szereplőkről.
Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Terv ismertetése az alapelvekkel kezdődik. Rögtön az első pont erős reality check azoknak a mezőgazdasági és ipari vállalkozóknak és golfpálya-tulajdonosoknak, akik isten adta joguknak tartották a korlátlan vízkivételt. A szöveg ehhez képest leszögezi, hogy
„A vízhasználati igényeket csak a rendelkezésre álló vízkészletek mennyiségének és minőségének megóvásával és a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos előrejelzések figyelembevételével, fenntartható módon lehet kielégíteni és engedélyezni.”
A negyedik pont valóságos rendszerváltással érhet fel a vízkezelésben, ugyanis hivatalos kormányzati szándékként rögzíti, hogy
„A vízgyűjtő-gazdálkodási és a területhasználati tervezésben prioritást élveznek a természetalapú megoldások és a természetes vízmegtartási módszerek."
A következő pont azt is rögzíti, hogy a felszín alatti vízmegtartást hasonlóan kiemelten kezelik a felszín felettivel
„A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotával, valamint a vízmegtartással kapcsolatos vízgyűjtőgazdálkodási monitoring és értékelési rendszereket felül kell vizsgálni és fejleszteni kell".
Bekerült az alapcélok közé a vizek újrafelhasználása és dedikáltan a csapadékvíz hasznosítása. A szöveg „Helyzetkép” című fejezetének elején leszögezik azt a nyilvánvaló tényt, amit a vízmegtartó reformerek jó ideje mondanak, miszerint
„A vízgazdálkodási tervezés és gyakorlat nem készült fel az éghajlatváltozás hatásainak kezelésére. (…) A jogi és támogatási keretek, valamint a vízügyi infrastruktúra és annak működését meghatározó üzemrendek még mindig a többletvizek (árvíz, belvíz) elvezetését helyezik középpontba.”
A dokumentum igazi fontossága abban rejlik, hogy kormányzati szinten mondanak ki olyanokat, hogy
„A felszíni és felszín alatti vizekből a fenntartható mennyiséget meghaladó vízkivételek, nem hatékony vízhasználatok és a víz újrahasznosítási lehetőségeinek kiaknázatlansága fenntarthatatlan vízhasználathoz vezet.”
Az új krédó, röviden kifejtve:
A szöveg szerint
„A fenti kihívások kezelése új megközelítést igényel, melynek célja a vizeket gyorsan elvezető gyakorlat helyett a felszíni vizek és a csapadék helyben, a tájban történő megtartása.”
Ezután felsorolja a prioritásokat ezen a területen:
Ezen a ponton válik végképp világossá a szövegből, hogy amit a kormány kedden elfogadott, az az alapkoncepció, vagyis az innentől következő konkrét reformlépések alapjául szolgáló iránymutatás. A szöveg következő része éppen azt részletezi, hogy milyen konkrét lépések, intézkedések várhatók.
A dokumentum végül végigveszi, hogy milyen vízgazdálkodási gyakorlatokat tart kívánatosnak a kormány.
A fentiek értelmezéshez fontos adalék, hogy ezek egyelőre csak alapcélok, irányok és leírt preferenciák. Nem arról döntött a kormány, hogy konkrétan mit és mikor fog lépni vízügyekben - vagyis csak pár kisebb, kezdeti lépésről - , hanem arról, hogy mik a célok és alapelvek. Több területen most még csak a helyzet felmérése kezdődik el. Ez, ha tetszik, még csak a vágyak listája. A mostani kormánydöntés mégis alapvető jelentőségű, mert olyan célokat fogalmazott meg világosan, amikkel eddig sok tekintetben éppen ellentétes volt a magyar vízügyi politika és gyakorlat. És mivel ezek egy kormányszinten elfogadott dokumentumban szerepelnek, hivatalosan is megteremtették a vízügyi rendszerváltás alapjait.