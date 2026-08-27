Furcsa, egyforma zöld házakban él egy egész hollandiai falu

Hollandiában van egy falu, ahol a lakók az áramot és a fűtést szinte teljesen önállóan biztosítják maguknak. Aardehuis egy ökofalu, Amszterdamtól körülbelül egyórányira. A helyi házak építési módszere elég szokatlan: a legtöbb úgynevezett Földhajó hátsó fala földdel feltöltött régi autógumikból készült. A koncepciót az 1970-es években dolgozta ki Michael Reynolds amerikai építész, aki hulladékot használt fel az építési folyamathoz. Ma már mintegy 3000 Földhajó van, több mint felük az USA-ban található. A fenntartható otthonok a saját áram- és hőigényük 100 százalékát állítják elő. A Deutsche Welle riportja.