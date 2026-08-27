Jön a 120 ezres minimálnyugdíj

„A TISZA-kormány tegnap rendkívül fontos döntést hozott. 2027. január elsejétől, a vállalásunknak megfelelően 120 ezer forintra emeljük az öregségi nyugdíj legkisebb összegét” – jelentette be Magyar Péter csütörtök reggeli Facebook-videójában, hozzátéve, hogy „ezzel több százezer idős honfitársunknak jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíjuk”.

„Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. Megalázóan kevés. 28 500 forint havonta. Egy olyan országban, amelynek mai otthonait, útjait, falvait és városait azok az emberek építették fel, akik ma nyugdíjasként élnek közöttünk” – mondta Magyar, aki szerint „vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni”, és „ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain. Ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni. Azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsülni az időseket”.

Magyar szerint az Orbán-kormány több mint tíz éve alatt oda jutottunk, hogy „majd' egymillió idős honfitársunk súlyos nélkülözésben él”.

„Természetesen nemcsak a soha nem látott mértékű nyugdijemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez” – mondta Magyar Péter, aki arról is beszélt, hogy az idősek és a nyugdíjak kapcsán több más vállalásuk is volt: „Azok teljesitésének előkészitését is megkezdtük, és amint a végleges döntések megszülettek, ezekről is tájékoztatást adunk.”

Magyar azzal zárta videóját, hogy elmondta, „az Orbán-kormány tragikus gazdasági és pénzügyi helyzetben hagyta Magyarországot, óriási hiányt és tönkretett, kivéreztetett költségvetést örököltünk. Ilyen helyzetben egy emberséges ország a segítséget ott kezdi, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ha kevesebből kell gazdálkodnunk, még fontosabb, hogy minden egyes forintról tudjuk, kit és miért szolgál az”.

11:45 Frissítés: Magyar bejelentése után Kármány András pénzügyminiszter Facebookon közölte: „Nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. A 2008 óta változatlan, 28 500 forintos nyugdíjminimumot 2027. január 1-jétől 120 000 forintra emeljük, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növeljük. Az intézkedéscsomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát.”