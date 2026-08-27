Két embert megölt egy támadó egy német iskolában

Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Két embert megölt egy támadó a Berlinhez közeli Gosen-Neu Zittau település egyik iskolájában. Az egyik áldozat egy 18 éves lány, a másik pedig egy 30 éves férfi, aki meg akarta akadályozni a támadást. A jelentések szerint valószínűleg sérültek is vannak.

A rendőrök elfogtak egy férfit, aki az információik szerint érintett a bűncselekményben. Az eddig nyilvánosságra hozott információk szerint úgy tűnik, hogy a támadó ismerte a 18 éves áldozatot. A Märkische Allgemeine Zeitung információja szerint a támadó a lány 19 éves exbarátja volt.

A helyszínre a rendőrök mellett a tűzoltók és a mentők is kivonultak. A támadás egy magánkézben lévő iskolakomplexumban történt, ahol gimnázium, főiskola és szakközépiskola is található. (via Spiegel)