KSH: 754 700 forint volt a bruttó átlagkereset júniusban

Az elmúlt hónapok 8-9 százalékos béremelkedése után júniusban mindössze 7,1 százalékkal nőttek a keresetek Magyarországon: ahogy a Portfolio is írja, hasonlóan alacsony növekedésre utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa.

Júniusban 754 700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529 700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).