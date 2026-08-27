KSH: 754 700 forint volt a bruttó átlagkereset júniusban

Az elmúlt hónapok 8-9 százalékos béremelkedése után júniusban mindössze 7,1 százalékkal nőttek a keresetek Magyarországon: ahogy a Portfolio is írja, hasonlóan alacsony növekedésre utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa.
Júniusban 754 700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529 700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
A bruttó kereset mediánértéke 617 900, a nettó kereset mediánértéke 438 000 forintot ért el, 8,8, illetve 10,9 százalékkal nőtt tavaly június óta. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 708 600 forint volt, 7,9 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 700 800, a költségvetésben 717 600, a nonprofit szektorban 757 600 forintot tett ki, 7,5 és 9,0, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt. (MTI/Portfolio)